За последние пять лет граждане Молдовы отказались от всего: больше не нужны даже газовые плиты и компьютеры

Но кое-что можно и вернуть — пригодиться для следующих поколений.

Есть вещи, которые никогда не уйдут в утиль. Например, для женщин это маленькое черное платье, сумки и духи. Об этом говорила Коко Шанель в начале прошлого столетия, и это до сих пор актуально. А есть вещи, без которых когда-то мы не мыслили нормальной жизни, но которые резко перестали быть нужными. За каких-то пять лет.

Все больше жителей страны отказываются от стационарного телефонаФото: АНДРЕЙ ЦЫГАНОВ

Домашний телефон? Не, не слышали!

Теперь у молдавских граждан звонит в основном сотовый. По крайней мере, у абсолютного большинства, даже среди пожилых людей. Все больше жителей страны отказываются от стационарного телефона за ненадобностью. Регулятор рынка – Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий — подсчитал, что в 2018 году число абонентов фиксированной телефонии сократилось еще на 35,6 тысяч - до 1,1 миллиона. Годом ранее, в 2017-м, количество абонентов фиксированной связи сократилось на 27,4 тысяч. Тенденция — ясная.

рис. Катерина Мартинович

Телевизор — скучно!

Телевизор, точнее, телеканалы, которых теперь огромное количество, мы перестаем смотреть. Теперь у нас смарт-телевизоры с доступом в интернет, и мы самостоятельно выбираем, что именно и когда смотреть, не теряя время на просмотр рекламы и не подстраиваясь под телепрограммы.

Правда, большинство домов и квартир жителей Молдовы пока еще подключены к кабельному телевидению или имеют спутниковые антенны. Но стремительно уходят от привычки включить какой-нибудь канал и смотреть, что попадется. Кроме того, постепенно избавляются наши граждане и от привычки, чтобы в доме что-то шумело фоном. Сейчас это даже тренд, чтобы дома было тихо. К радости невропатологов, которые призывали к этому годами, особенно родителей маленьких детей, чье внимание все время отвлекал шум из телевизора.

Освободили метр жилплощади, занятый музыкальным центром

Музыкальные центры, которые были дома у каждого неравнодушного к музыке еще лет 10 назад, наконец-то ушли в бытие. «Наконец-то» потому что они занимали слишком много места. Теперь их также заменили смарт-телевизоры и компьютеры.

Ноутбуки справляются с задачами, стоящими перед большинством пользователей.Фото: ВАЛЕРИЙ ЗВОНАРЕВ

В это трудно поверить, но уходят стационарные компьютеры

Да, им предпочли ноутбуки. И хотя у стационарных компьютеров до сих пор есть ряд преимуществ перед «ноутами», им больше нет места в наших сердцах и домах. Ноутбуки справляются с задачами, стоящими перед большинством пользователей.

Мультиварки вообще избавят хозяек от многих проблемФото: МАРИНА ВОЛОСЕВИЧ

Газовые плиты — серьезно?!

Вполне. В Молдове растет число приверженцев ЗОЖ, то есть здорового образа жизни. А это — еда, печенная в духовке и приготовленная в мультиварке. Мультиварки вообще избавили хозяек от многих проблем. Зарядила мультиварку вечером, а утром — пожалуйста, свежесваренная кашка.

Стенки-горки вышли из моды

Сначала были стенки, потом стенки-горки. И те, и другие больше не находят места в современном молдавском доме. Им на смену пришли шкафы-купе, стеллажи и комоды. Удивительно, но при этом продать бывшую в употреблении стенку-горку, можно легко. В среднем за 600-800 леев.

Классика: Чистка ковра в снегуФото: СЕРГЕЙ ГАПОН

Что еще пора выбросить в мусорку

Выбивалку для ковров. Сейчас почти никто не выбивает ковры. Во-первых, теперь ими на завешаны стены и не устланы полы от плинтуса до плинтуса. Во-вторых, современные пылесосы чистят ковры получше, чем отчаянные шлепания и, еще хуже, обваливания их в снегу.

А у вас тоже есть дома пакет с пакетами?))

Пакеты из магазинов. Они, может, и приобретут какую-то ценность с тех самых пор, как их заменят бумажные (замена уже началась). Все же, пора бы избавиться от привычки отводить этим одноразовым штукам целый шкаф на кухне.

Мы совершенно зря отказались от распечатывания фотографий

КСТАТИ

От чего отказались, но зря

Мы совершенно зря отказались от распечатывания фотографий. У большинства из нас тысячи фотографий хранятся на жестких дисках и всяких «облаках», только не в альбомах. Между тем, мы лишаем себя и своих детей удовольствия сесть в кругу семьи и друзей и поразглядывать фотографии «себя в молодости».

ЛИДИЯ ТКАЧ