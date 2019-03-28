Прошедший год оказался рекордным с точки зрения медалей, завоёванных молдавскими винами - 673!

Большой успех для молдавских виноделов. Молдавские виноделы пользуются заслуженно хорошей репутацией в мире, и об их успехах свидетельствует количество медалей, которые они регулярно завоёвывают. С этой точки зрения прошлый год оказался рекордным - целых 673 медали на различных мировых выставках!

Высшие награды были добыты на таких конкурсах, как Pistonul de Aur (Румыния), Mundus Vini Spring Tasting и Berliner Wien Trophy (Германия), Concours International de Lyon (Франция), London Wine Competition (Великобритания). Более сотни медалей было завоёвано в рамках большой выставки-конкурса Black Sea Region Wines & Spirits Contest, которая прошла в Кишинёве при содействии Международной организации винограда и вина.

Стоит отметить, что общее количество медалей в 2018-м году оказалось выше, чем в 2017-м, почти на три сотни штук - в 2017-м году молдавские виноделы в общей сложности заработали 382 медали, сообщает портал Vesti.md. Прогресс более чем очевиден.