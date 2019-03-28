В Молдове намного хуже обстоят дела в судебной системе, чем в предыдущие годы

Надежда Хриптиевски, юрист Центра юридических ресурсов, считает, что в Республике Молдова сейчас намного хуже обстоят дела в судебной системе, чем в предыдущие годы. По ее словам, последний доклад Госдепартамента США по Республике Молдова очень богат примерами, которые показывают весьма избирательное отношение органов власти ко многим вещам, передаёт IPN.

„И думаю, что это отчет, который в значительной степени сигнализирует о страхе и преследовании не согласных с властями людей. Здесь делается ссылка и на политических оппонентов, и на средства массовой информации (СМИ)”, - заявила юрист в передаче „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

По словам бывшего судьи Домники Маноле, Высший совет магистратуры не выполняет своей функции самоуправления в системе судебных органов и защиты независимости судебной власти. „Этот орган превратился в орган давления на судей. Именно они являются Дамокловым мечом, который занесён над судьями, и они создали в большинстве случаев это состояние страха, которое доминирует в судебной системе”, отметила она. По мнению Домники Маноле, нет внутренней воли ни со стороны судей.

Бывший вице-директор Национального антикоррупционного центра Кристина Цэрнэ считает, что судьи «на бумаге» пользуются полной независимостью, необходимой для деятельности. На её взгляд, существует общая проблема, связанная с публичным общением - большинство государственных учреждений проходят через период самоизоляции. „А в такой ситуации отсутствия общения или очень незначительного уровня общения, дозированного или управляемого в манере, которая не всегда соответствует потребностям и интересам в получении информации, представляющей общественный интерес, разумеется, чувство недоверия, страха, несогласия с происходящим в госучреждениях будут только расти. То же самое не чуждо и судебной системе”, отметила эксперт в борьбе с коррупцией.

Доклад Государственного департамента США о правах человека в Республике Молдова за 2018 год, опубликованный 13 марта, показывает, что избирательное правосудие и коррупция по-прежнему являются наиболее серьезными проблемами, с которыми сталкиваются граждане Молдовы. Хотя в законе предусмотрены уголовные санкции за коррупцию, власть не сумела эффективно реализовать закон, говорится в Докладе.