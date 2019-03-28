Валентина Булига: 600 леев на Пасху получат лица, у которых пенсии до индексации ниже 2000

Помощь в размере 600 леев на Пасху получат лица, пенсия или пособие которых до 1 апреля составляли менее 2000 леев, но не после индексации. Об этом сообщила председатель Национальной кассы социального страхования (НКСС) Валентина Булига, передаёт IPN.

„Потому что до индексации количество больше. После индексации у некоторых получателей пенсии могут уже составить 2010 леев, 2015 леев. Поэтому решение было принято для лиц, пенсия или пособие которых меньше 2000 леев до 1 апреля 2019 года” сказала председатель НКСС в передаче „Fabrika” на телеканале Publika TV.

„Почему 2000 леев? Потому что это связано с показателем - прожиточным минимумом, но уже не для пенсионеров, а для людей с ограниченными возможностями и тех, которые получают другие пособия. Этот прожиточный минимум составляет 1930 леев”, пояснила Валентина Булига.

По её словам, помощь на Пасху получат около 610 тысяч человек. 418 тысяч из них – это пенсионеры по возрасту, 110 тысяч – получатели пенсий по инвалидности, почти 12 тысяч – бенефициары пенсий по случаю потери кормильца, 600 человек - военные пенсионеры срочной службы и около 63 тысяч – пенсионеры, получающие социальные пособия.

Расходы на этот единоразовый платеж будут покрыты из государственного бюджета. Деньги направит Национальная палата социального страхования через поставщиков услуг, которые обеспечивают выплату пенсий и социальных пособий.

Правительство одобрило проект, взяв на себя ответственность, а это означает, что он вступил в силу без голосования парламента.