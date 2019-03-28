Обломки крыши бензозаправки повредили запаркованные поблизости машины

Несколько запаркованных на заправке около Международного Аэропорта Кишинэу автомобилей были повреждены после обеда сегодня, 27 марта, сорванными сильным ветром кусками крыши бензозаправки. В одной машине оказался заблокированным мужчина, потребовалось вмешательство спасателей .

Согласно Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям, звонок на 112 был принят около 14.00. Прибывшие на место спасатели нашли четыре поврежденых автомобиля, а в автомобиле Лексус – заблокированного мужчину, который, однако, не пострадал.

Ответственный за связи с прессой ГИЧС, Лилиана Пушкашу заявила что о других инцидентах, связанных с сильным ветром, пока не известно

Метеорологи объявили на среду, 27 марта, желтый код в связи с усилением ветра. На обширных территориях предвидится усиление ветра с северо-западного направления, порывами до 15 – 18 м/с.

Населению рекомендуется не наступать на упавшие на землю оборванные провода и избегать находиться и передвигаться под старыми деревьями, около аварийных строений. В случае опасных ситуаций, граждан призывают оповещать Спасательную службу 112.