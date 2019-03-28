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Общество
Обломки крыши бензозаправки повредили запаркованные поблизости машины
28.03.2019

Несколько запаркованных на заправке около Международного Аэропорта Кишинэу автомобилей были повреждены после обеда сегодня, 27 марта, сорванными сильным ветром кусками крыши бензозаправки. В одной машине оказался заблокированным мужчина, потребовалось вмешательство спасателей .

Согласно Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям, звонок на 112 был принят около 14.00. Прибывшие на место спасатели нашли четыре поврежденых автомобиля, а в автомобиле Лексус – заблокированного мужчину, который, однако, не пострадал.

Ответственный за связи с прессой ГИЧС, Лилиана Пушкашу заявила что о других инцидентах, связанных с сильным ветром, пока не известно

Метеорологи объявили на среду, 27 марта, желтый код в связи с усилением ветра. На обширных территориях предвидится усиление ветра с северо-западного направления, порывами до 15 – 18 м/с.

Населению рекомендуется не наступать на упавшие на землю оборванные провода и избегать находиться и передвигаться под старыми деревьями, около аварийных строений. В случае опасных ситуаций, граждан призывают оповещать Спасательную службу 112.


 
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