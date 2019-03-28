Аналитик: Создается впечатление, что общественности намеренно навязывают отсутствие перспектив создания большинства

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ утверждает, что у него создается впечатление, что общественности Республики Молдова намеренно навязывают отсутствие перспектив создания парламентского большинства.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу высказать свое мнение в связи эффективностью встреч парламентских фракций с президентом Додоном, Ион Тэбырцэ отметил, что подвижки уже есть.

«По крайней мере, на формальном уровне подвижки уже есть. Президент Додон сказал, что намерен собрать все фракции вместе. Неофициально, конечно, ведутся переговоры, но эти переговоры, как видно, идут между ДПМ и ПСРМ, и возможно, с определенными кругами влияния и интересов извне. В этих переговорах ACUM не участвует. Блок объявил о своих условиях, и мы видим, что он не хочет переговоров с представителями других парламентских фракций.

Ждем, что последует. Мне кажется, что пока события координируются двумя партиями – ПСРМ и ДПМ. Создается впечатление, что общественности намеренно навязывают отсутствие перспектив создания большинства. Это может привести к политической нестабильности, которая, естественно, приведет к досрочным парламентским выборам», – уточнил аналитик.

Также Ион Тэбырцэ считает, что на встречу 2 апреля явятся все приглашенные. «Я думаю, что ПСРМ и ДПМ наверняка придут. Посмотрим, как поступит ACUM. Думаю, они все-таки придут», – заключил аналитик.

Андриана Кептине