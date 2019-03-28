Небольшая драма произошла в аэропорту американского города Атланта – одном из самых оживленных в мире.

Собака с родословной и дипломами, полученными на различных конкурсах для собак, исчезла во время посадки в самолет, следовавший в Нидерланды. Поисковая операция длилась три дня и увенчалась успехом.

Гейл, 22-месячную собаку породы амстафф, повезли в Соединенные Штаты для участия в конкурсе собак в штате Кентукки. Она должна была вернуться домой к своим хозяевам в Нидерланды, но... что-то случилось во время посадки на самолет, и собака пропала.

По данным авиакомпании, собаке удалось вырваться из своей переноски во время посадки на самолет. После трех мучительных дней для хозяев Гейл, когда они уже начали терять надежду, щенка нашли. Теперь Гейл возвращается в объятия своих хозяев после величайшего приключения в своей жизни.