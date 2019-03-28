“Клан” Шора в парламенте - Часть I

Политическое формирование под названием партия “Шор” впервые прошло в молдавский парламент. В законодательном органе у этой партии будет семь депутатов: двое прошли, выиграв выборы в своих одномандатных округах, пять “шоровцев” попали в законодательный орган по партийным спискам.

Помимо самого Илана Шора - председателя партии “имени своего имени” - депутатские мандаты также получили его адвокат, двоюродная сестра, однокашница, бывшая директриса лицея, где он учился, спонсор партии, а также ближайшее доверенное лицо предпринимателя.

Илан Шор – один из богатейших, людей в стране, стремительно разбогатевший на сомнительных сделках с государственным и профсоюзным имуществом, председатель партии “Шор” Родился 6 марта 1987 года в Израиле. Родители Илана Шора репатриировались из Молдавской ССР в конце 1970-х гг. (его отец, Мирон Шор, в то время занимал пост заместителя директора русского театра им. Чехова).

Когда мальчику было около трёх лет, семья вернулась в Кишинёв, где Шор-старший занялся бизнесом. В 1994 году, как только появилась предусмотренная законом возможность открыть магазины беспошлинной торговли Duty Free, первым за эту идею ухватился председатель молдавско-израильской Торгово-промышленной палаты Мирон Шор, руководивший компанией “Moldklassika International” (три магазина, торгующих одеждой, обувью, парфюмерией, аксессуарами известных марок).

Правда, в 1998 году Шор-старший продал свои магазины беспошлинной торговли другой компании, но, как позже говорил в одном из интервью Илан Шор, по ностальгическим соображениям (“для меня это яркие впечатления детства”) он решил вернуться в данный бизнес. Государству «возврат» Шора в бизнес Duty Free обошелся в 35,0 млн. леев плюс расходы на адвокатов.

Этот «возврат» был одним из его совместных проектов с Владимиром Филатом, который был в те времена премьер-министром. Этим направлением «бизнеса» “группы Шора” сейчас руководит мачеха Илана Шора, - Илона Шор, начавшая работать с отцом предпринимателя с 1993 года.

В 1999 году Мирон Шор основал в Кишинёве частный лицей “Логика” (в настоящее время отсутствует в списке учебных заведений), действовавший при средней школе №14. Данное учебное заведение, в период его существования, стало настоящей “кузницей кадров” для партии “Шор”. С Иланом Шором в лицее “Логика” в старших классах училась его верная соратница Марина Таубер.

Обучалась там и генеральный секретарь партии “Шор” Мария Албот, также прошедшая в новый парламент. Ну а наставницей будущих депутатов и директором лицея “Логика” в то время была… нынешний вице-мэр Оргеева Регина Апостолова, прошедшая в законодательный орган по спискам партии “Шор”. Первый коммерческий опыт Илан Шор приобрел в 15-летнем возрасте, когда открыл сеть по продаже мобильных телефонов, а потом мини-типографию.

Торговал энергетическими напитками. В 18 лет стал партнёром отца. В 2005 году, когда Мирон Шор скончался, Илан взял управление семейным бизнесом на себя. Бизнес семьи Шор при жизни Мирона Семеновича не был особенно заметным в Республике Молдова до того момента, как за дело не взялся молодой Шор, полностью лишенный какой либо сентиментальности в вопросах «что можно и что нельзя в бизнесе».

В 2006 году он стал президентом холдинга “ShorHolding”, объединявшего компании “Dufremol” (магазины Duty Free), “Ghermivali” (медицина), “Molint Grup” («инвестиционные проекты», о которых, правда, ничего не известно). С 2008 года Илан Шор является председателем совета директоров страховой компании “Klassika Asigurari”, которая стабильно располагается в конце списка в рейтингах страховых компаний Молдовы. Также он занимает должность председателя совета директоров ООО “Avia Invest” – компании, которая в 2013 году со скандалом стала концессионером кишинёвского аэропорта.

Ему же принадлежит футбольный клуб “Милсами” (Оргеев) и два телеканала, которые он приобрёл в 2014 году. Это “Центральное телевидение” (бывший канал Euro TV) и Orhei TV (бывшее Alt TV). Помимо этого, Илан Шор имеет ряд объектов недвижимости и бизнес в Российской Федерации и Киргизии. Пару лет назад зарубежная пресса называла Шора хорошим другом и бизнес-партнёром бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева: Шору принадлежал один из самых больших павильонов Duty Free в Киргизии – магазин Duty Free в аэропорту “Манас” в Бишкеке площадью более 2000 кв.м.

Небольшая часть бизнеса, входящего сейчас в “империю Шора”, досталась предпринимателю от отца, но она была изрядно потрёпана кризисом 1998 года и едва держалась на плаву, так что многое Шор-младший приумножил сам – благодаря участию в сомнительных сделках, финансовых комбинациях и унаследованным от отца хорошим связям в руководстве страны.

Сегодня Илана Шора считают одним из наиболее богатых людей Молдовы, однако, как отмечала пресса, богатым он стал после того, как его несколько небольших фирм приросли богатым наследием советских молдавских профсоюзов: в результате серии сделок, аффилированные Шору фирмы практически за бесценок завладели целым рядом объектов профсоюзного движимого и недвижимого имущества.

Среди них гостиницы “Космос” и “Турист”, пансионат “Флора” – профсоюзная гостиница и ресторан площадью более 7 тыс. кв. м, расположенные в одном из столичных парков по ул. Зимбрулуй, спорткомплекс “Юность” (который снесли, и теперь на его месте строится жилой комплекс), Дворец культуры профсоюзов (его, также, снесли и на его месте строится один из супермаркетов «Кауфлэнд») и т.д.

Ну а хорошие связи в руководстве страны (кто бы ни находился у власти) поддерживались благодаря тому, что Илан Шор оказывал молдавским чиновникам и их родственникам определённые услуги. Так, в результате расследования телеканала Jurnal TV стало известно, что Илан Шор оплачивал учёбу сына Юрия Лянкэ в Англии, когда Лянкэ-старший занимал пост премьер-министра.

Именно в этот период принималось решение о передаче кишиневского аэропорта в концессию. Сам Юрий Лянкэ эту информацию отрицает. Неоднократно Шор оказывал высокопоставленным чиновникам и авиауслуги – доставлял их на футбольные матчи, в командировки или на отдых. Это предприниматель сам признал в своих показаниях против Владимира Филата во время своей явки с повинной. Также с именем Илана Шора связывают один из самых громких скандалов последнего времени - разграбление трёх банков, которое получило название “кражи века”.

В апреле 2014 года Илан Шор стал председателем административного совета “Banca de Economii”, но уже в ноябре 2014 г. эти полномочия были приостановлены решением Нацбанка, а 6 мая 2015 года суд столичного сектора Буюканы поместил Шора под домашний арест на 30 суток. Он был главным подозреваемым в деле о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы согласно отчёту международной аудиторской компании Kroll. После того ареста Илан Шор вдруг резко заинтересовался политикой.

Дело в том, что согласно Кодексу о выборах, в течение избирательного периода кандидаты на выборах не могут быть уволены, переведены на другую работу или должность без их согласия, привлечены к уголовной ответственности, арестованы, задержаны или подвергнуты административным санкциям без согласия зарегистрировавшего их избирательного органа, за исключения случаев задержания на месте преступления.

А в это время как раз проходила предвыборная кампания всеобщих местных выборов. Илан Шор тут же объявил о намерении баллотироваться в мэры Оргеева. Первоначально он планировал идти на выборы как независимый кандидат, но выяснилось, что ему не хватит времени на сбор подписей для участия в предвыборной гонке. В итоге Шор пошёл на местные выборы от движения “Равноправие”, во главе которого стоял председатель так называемого «Конгресса русских общин» (о членстве в котором не известно ни одной русской общине) Валерий Клименко. Этот манёвр дал предпринимателю необходимый результат: из ключевого фигуранта в деле о “краже века” Илан Шор превратился в политическую жертву властей.

Движение “Равноправие”, позже переименованное в партию “Шор”, не раз поднималось под знамена “в защиту Шора”, когда над его лидером сгущались тучи. Как раз в это время администратором «инвестиционной» компании Шора “Molint Grup” становится Галина Клименко, а «Конгресс русских общин» «засветился» в скандальном деле, связанном со строительством многоэтажного дома в парке «Ла Извор».

Тем не менее, несмотря на политическую активность, в июне 2017 года Илан Шор был осуждён судом первой инстанции на 7,5 лет тюремного заключения в тюрьме полузакрытого типа, но так и остался на свободе – суд решил освободить его из-под стражи. Было решено, что наказание будет приведено в исполнение после того, как вступит в силу окончательное решение Апелляционной палаты. Ну а пока судебный процесс неспешно тянулся, Илан Шор стал активно готовиться к парламентским выборам.

Как писало летом 2018 года новостное агентство Balkan Insight (занимается новостями, аналитикой, комментированием событий и расследованиями в южной Европе), молдавский предприниматель Илан Шор может избежать тюрьмы в деле о краже миллиарда долларов в случае победы на парламентских выборах. Свою задачу-минимум 24 февраля Илан Шор выполнил: он победил в одномандатном округе №18 (Оргеев) с результатом 59,22%. На следующий день после выборов предприниматель пообещал, что два округа, в которых победили кандидаты от его партии (№18 и 19) скоро “будут жить, как в Монако”.

Если исходить из декларации о доходах и имуществе, поданной Иланом Шором в Центральную избирательную комиссию, один из богатейших людей страны, который согласно собственным публичным заявлениям, раздает молдавским политикам сотни миллионов евро, живёт на одну зарплату и чуть ли не находится на иждивении жены. Согласно декларации, оклад мэра Оргеева за два последних года составил 124,1 тыс. леев (это чуть больше 5 тыс. леев в месяц), в то время, как его жена Сара Шор, больше известная как певица Жасмин, заработала в 2017-2018 гг. 3,9 млн российских рублей (около 1 млн леев).

Никаких других доходов, например, от бизнеса у Илана Шора, судя по декларации, нет. Да и бизнеса, как такового тоже не имеется – только 0,89% в ООО “Avantage” (стоимость доли 193,5 тыс. леев). В декларации указано, что предприниматель владеет земельным участком, на котором расположен дом площадью 201,8 кв.м и гараж в 48,6 кв.м, общей стоимостью в 4,8 млн леев. В его собственности также находятся три квартиры: 239,4 кв.м (стоимостью 824,5 тыс. леев), 158 кв.м (942 тыс. леев) и 57,1 кв.м (162,1 тыс. леев). И три автомобиля: Bentley Continental 2010 года выпуска, приобретённый в 2014 г. за 2,57 млн леев, ГАЗ 2410 1988 года выпуска, тоже купленный в 2014 г. за 5 тыс. леев, и половина джипа Toyota Runner 1997 года выпуска – задекларированная стоимость 400 леев.

Однако, согласно расследованию Jurnal TV, имущественный и автомобильный парк Илана Шора намного больше, чем он задекларировал. Так, отмечают журналисты телеканала, у него не менее трёх автомобилей Mercedes класса G, ещё один Bentley и роскошная Audi, стоимостью более 90 тыс. евро. Отвечая на вопрос об этих автомобилях пресс-секретарь Илана Шора заявила, что они принадлежат не предпринимателю, а компаниям, которыми он управляет. Что же касается имущества, то, как отмечается в расследовании, на самом деле Шор проживает в Кишинёве не в том доме, что указан в декларации, а по другому адресу – на ул. Озерной.

Здесь на территории площадью 27 соток возведено три строения – площадью 650, 100 и 270 кв.м. Недвижимость зарегистрирована на имя другого человека. Её кадастровая стоимость составляет не менее 9 млн леев. Именно здесь проводились обыски в феврале 2015 г., когда было возбуждено уголовное преследование предпринимателя. Также у Илана Шора и его супруги имеется дом под Москвой – на Рублёвке. Он был приобретён в 2013 году. Супруга бизнесмена не раз демонстрировала трёхэтажный особняк российской прессе.

Ничего этого в декларации Илана Шора нет. В ней помимо одного дома и трёх квартир указан земельный участок площадью 0,067 гектара стоимостью 641,6 тыс. леев. Также в декларации указывается, что на имя предпринимателя открыто 20 банковских счетов. В общей сложности на них хранится 458 тыс. леев, 1103,2 доллара и 9103,4 евро. Исходя из декларации, Илан Шор взял в долг шесть кредитов общей стоимостью 70 млн леев и 349,2 тыс. евро. Каждый кредит — на пять лет, последний нужно вернуть в 2023 году. Кредитор в декларации скрыт.

Марина Таубер – однокашница Илана Шора

Родилась 1 мая 1986 года. Вместе с Иланом Шором в старших классах училась в частном лицее “Логика”, затем продолжила обучение в Государственном университете физического воспитания и спорта и Академии публичного управления (2014-2016 гг.). Профессионально занималась теннисом (в 14 лет тренировалась в Германии). Была вице-президентом, а с 2011 года президентом Федерации тенниса Молдовы.

Во время её нахождения на этом посту случился скандал: теннисная общественность возмутилась узурпацией власти в федерации её администрацией. Активистов от теннисной общественности возмутило, что Устав Федерации тенниса (её генеральным спонсором был Илан Шор) был составлен с грубым нарушением законодательства. Согласно уставу, членами федерации не могли быть физические лица, то есть как раз те, кто вносил свой ежедневный вклад в развитие большого тенниса Молдовы – спортсмены, тренеры, представители реальных клубов.

Как писала пресса, отгородившись от теннисной общественности, федерация ввела в свои члены несколько липовых теннисных клубов и от их имени руководила большим теннисом страны. А вступительный членский взнос был поднят в 20 раз и составлял 10 тыс. леев, по сравнению с тем, что был указан в уставе. Активисты от теннисной общественности обратились в Минюст по вопросу несоответствия Устава ФТМ требованиям действующих нормативных актов, и Минюст своим поручением от 12 мая 2016 года обязал ФТМ внести изменения в устав и, в частности, обеспечить физическим лицам право на вступление в Федерацию.

Марина Таубер тогда заявила, что это заказной скандал и кто-то явно спонсировал данные акции. В сентябре 2017 года Таубер покинула пост председателя Федерации тенниса, оставив миллионные долги перед теннисистами. Причиной отставки стало её активное участие в политической жизни. Что же касается её финансово экономической деятельности, то Марина Таубер являлась акционером КБ “Unibank”, а в августе 2014 г. была избрана в резерв совета КБ “Banca Sociala” (оба этих банковских учреждения входили в т.н. “проблемную тройку” в связи с делом о краже миллиарда и были ликвидированы).

Её имя фигурирует в первом отчёте Kroll. Согласно данным этой американской компании, Марина Таубер вместе с другими акционерами “Unibank” действовала по согласованию в пользу Илана Шора. В качестве аргумента были приведены источники финансирования группы лиц, которые в 2012 г. стали миноритарными акционерами банка. Многие из них получили займы в двух банках Латвии, чтобы купить акции. Как отмечало издание ZDG, в ходе предвыборных дебатов на канале Pro TV в апреле 2018 года Марина Таубер подтвердила, что взяла кредиты в латвийском банке “ABLV” (летом прошлого года у него была отозвана лицензия из-за обвинений в отмывании денег).

“Я действительно была акционером “Unibank”. Банк обанкротился, и я не думаю, что для акционеров это положительная новость. Я не думаю, что это проблема, если я взяла где-то кредиты и купила акции. Откуда я беру деньги для своего бизнеса – я не думаю, что это тема для публичного обсуждения. Я взяла кредиты, чтобы купить акции”, - подчеркнула Таубер, отказавшись отвечать на вопрос, погасила ли она взятый кредит. “Это конфиденциальная информация”, - заявила она.

Марина Таубер – верная соратница Илана Шора. Она – вице-председатель партии “Шор”, активно участвует во всех акциях, в том числе зарубежных, по отбеливанию имиджа и защите репутации своего однокашника. В ходе внеочередных местных выборов 20 мая 2018 года стала примаром коммуны Жора де Мижлок Оргеевского р-на, получив более 60% голосов.

После первого тура партия PAS Майи Санду обвинила Таубер в том, что на предвыборную кампанию та расходовала средства из незаявленных официально источников и превысила максимальный предел расходов. “Основное нарушение было связано с тем, что хотя максимальный предел расходов, установленный для выборов в коммуне Жора де Мижлок составил 93 054 лея, партия “Шор” потратила, согласно оценкам “Promo-Lex”, по крайней мере, 294 505 леев, то есть более чем на 200 тыс. леев больше максимальной суммы, предусмотренной законом.

И это без учёта подкупа избирателей в день голосования, их организованной перевозки, незаконной съемки выборов, дронов, которые рассекали небо Жоры де Мижлок в день выборов, и других серьезных нарушений”, - говорилось в заявлении PAS. Однако жалобы, поданные лидером партии “Действие и солидарность” Майей Санду в связи с допущенными нарушениями, были отклонены как Оргеевским судом, так и Апелляционной палатой Кишинёва, которая поддержала признание действительными выборов в Жора де Мижлок.

На нынешних парламентских выборах Марина Таубер победила в одномандатном округе №19 (Иванча), получив 42,09% голосов. Согласно декларации, поданной в Центральную избирательную комиссию, в 2017-2018 гг. она получила совокупный доход в 79 тыс. леев: зарплата примара села Жора де Мижлок составила 39,4 тыс. леев, в Республиканской спортивной школе тенниса ею было получено 36,08 тыс., общественной организации “Pentru Orhei” (подконтрольна Илану Шору) – 3 тыс. леев. Судя по декларации, автомобилей у Марины Таубер нет, но есть квартира площадью 72,8 кв. м. стоимостью 496 тыс. леев.

Также она владеет долей в 51% в учрежденной ею компании “Play Inn”, которая занимается коммерческой деятельностью, и 4,6% в обанкротившемся КБ “Unibank”. Но никакого дохода от этого бизнеса, судя по декларации, не получила. На банковских счетах Таубер лежат 17,5 тыс. леев и 2,88 евро. Еще у Марины Таубер имеются два кредита на общую сумму 600,5 тыс. леев. Один взят в “Victoriabank” на сумму в 150,5 тыс. леев под 18%.

Пётр Жардан - считается однимиз ближайших доверенных лиц Илана Шора

Родился 11 марта 1976 года. C 2012 года – и.о. директора ГП “Международный аэропорт Кишинёва”, с 2013-го – генеральный директор ООО “Avia Invest” – компании, управляющей жизнедеятельностью кишинёвского аэропорта. Кроме того, является вице-президентом футбольного клуба “Милсами” (Оргеев), принадлежащего Илану Шору. “Avia Invest” – управляющая компания-инвестор, которой 1 ноября 2013 г. постановлением правительства кишинёвский аэропорт был сдан в концессию на 49 лет с отчислениями в размере 1% от доходов и обязательствами по инвестициям в размере 244,2 млн евро.

Различные следственные комиссии, а также Национальный центр по борьбе с коррупцией не раз приходили к выводу, что столичный аэропорт был сдан в концессию на основе неверной информации, что процедура принятия решения была нарушена, а положения подписанного договора не соответствуют действующему законодательству и противоречат интересам государства.

Мошенническая схема при сдаче аэропорта в концессию просматривается также в том, что с каждого вылетающего пассажира, по-прежнему взимается сбор в размере 9 Евро. Этот сбор за 50 лет может составить не менее 700,0 млн. евро, что в несколько раз перекроет «инвестиции» «победителя» тендера. Кроме того, банковскую гарантию учредителям “Avia Invest” выдал “Unibank” – один из трёх банков, замешанных в “краже века”.

Как отмечалось в расследовании, проведённом RISE Moldova, в 2015 году Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией поставила под сомнение законность действий учредителей “Avia Invest”. “По одной из версий, данные финансовые средства взяты из денег проблемных банков, которыми управляет Илан Шор”, - говорилось в пресс-релизе НЦБК. Как мы показали выше, эти средства, на самом деле, не нужно было брать в банках – они аккумулируются в результате операционной деятельности самого аэропорта.

В расследовании также отмечалось, что за три года концессии в “Avia Invest” трижды сменились собственники. В 2016 году владельцем контрольного пакета акций стала офшорная кипрская компания, принадлежащая одному московскому бизнесмену с сомнительной репутацией. Претерпел изменения и состав админсовета “Avia Invest” – в него вошла мачеха Илана Шора Илона Шор.

А ещё пресса писала, что футбольный клуб “Милсами”, президентом которого является Илан Шор, а вице-президентом – Пётр Жардан, финансировался главным образом через “Avia Invest”. Из этого источника в 2013-2015 гг. футбольная команда получила более 15 млн леев – как в виде спонсорской помощи, так и посредством различных контрактов.

При этом часть средств были предоставлены в виде беспроцентного займа, но затем “Avia Invest” отказался от возврата денег. “Откуда берутся средства у “Avia Invest”, известно – в том числе и по 9 евро с каждого улетающего пассажира”, - говорилось в одном из опубликованных материалов. До 2018 года гендиректор “Avia Invest” Пётр Жардан занимался делами аэропорта и официально политикой не интересовался.

Однако в августе прошлого года он был назначен уполномоченным представителем партии “Шор” в столичном секторе Ботаника, а на нынешних выборах выдвинут в депутаты – на выборы шёл как по партийным спискам, так и по одномандатному округу №23 (Кишинёв, сек. Ботаника). У Петра Жардана высшее образование - он лиценциат в области права. За последние два года получил зарплату в “Avia Invest” в размере 1,61 млн леев.

Вместе с женой владеет квартирой площадью 114,6 кв. м., приобретенной в 2012 году (ее цена в поданной в Центризбирком декларации не указана). Также в его декларации значится автомобиль Porsсhe Cayenne 2013 г. стоимостью 68 тыс. евро. Как отмечало издание ZDG, в декларациях о доходах и имуществе за 2012-2013 гг., поданных во время его работы в аэропорту, Жардан указывал, что его супруга работала в оргеевском футбольном клубе “Милсами” в должности главного бухгалтера. В тех же декларациях Пётр Жардан отмечал, что ему принадлежит долевая часть в 25% в строительной фирме “Altotal-Cons”, однако впоследствии он перестал фигурировать в списке владельцев этой компании. Согласно поданным в ЦИК документам, у Петра Жардана нет бизнеса, счетов в банке и долгов.

Владислав Бордеяну