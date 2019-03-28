“Клан” Шора в парламенте - Часть II (окончание)

Продолжаем знакомить наших читателей с биографиями депутатов партии “Шор”, которые впервые представлены в молдавском парламенте.

Мария Албот – двоюродная сестра Илана Шора (так утверждается в отчёте Kroll)

Девичья фамилия - Гуцуляк, 1986 года рождения. Экономист, юрист, магистр права. Генеральный секретарь партии “Шор”. Училась в том же лицее, что Илан Шор и Марина Таубер. Коммерческий директор компании “DFM” (владеет сетью магазинов Duty Free на границах Молдовы с Румынией и Украиной, и в кишинёвском аэропорту, которой управляет семья Шора).

Наряду с Иланом Шором и Мариной Таубер фигурирует в отчёте Kroll-1. Так, согласно расследованию данной американской компании, занимающейся корпоративными расследованиями и оценкой рисков, 15 мая 2013 года Мария Гуцуляк приобрела в “Banca Sociala” пакет акций размером 4,98%. “Молдавские источники СМИ назвали её “главой администрации” Илана Шора, а также “представителем фонда имени Мирона Шора”.

Дополнительная информация была получена от НБМ и указывала на то, что, на самом деле, Гуцуляк приходится Илану Шору двоюродной сестрой, и замужем за Сергеем Алботом, назначенным на должность вице-президента “Unibank” в декабре 2012 года, который впоследствии стал президентом “Banca Sociala” в декабре 2013 года”, - говорилось в отчёте Kroll.

Сергей Албот – давний друг Илана Шора.

Будучи на посту президента “Unibank”, привлекал денежные средства в обязательства банка и на его депозитные счета. Как говорилось в журналистском расследовании, опубликованном на moldova.org, миллионные поступления были зафиксированы на счетах “Unibank” со стороны трёх российских банков – “Газпромбанк”, “Алефбанк” и “Метробанк”.

Эти средства путём различного рода схем переводились на счета “Banca Sociala” и “Banca de Economii” с молчаливого согласия тогдашнего президента Национального банка Дорина Дрэгуцану, после чего выводились в иностранные офшоры. В конце 2013 года Сергей Албот был назначен президентом “Banca Sociala”, сменив на этом посту скончавшегося Владимира Суетного. “Несмотря на то, что на посту президента “Banca Sociala” Албот пробыл не более полугода, его деятельность привела к банкротству одного из крупнейших банков страны”, - говорилось в расследовании на moldova.org.

В 2015 году имя Марии Албот-Гуцуляк фигурировало в заявлении о явке с повинной Илана Шора, в котором он дал показания против экс-премьера Владимира Филата. Тогда Шор сообщил, что Гуцуляк (после замужества Албот) занималась переводом денег на счета близких лиц Филата, а также оплатой его чартерных рейсов, аренды яхт и автомобилей за границей. Позже, в 2016 году, Албот-Гуцуляк допросили как свидетеля по делу Филата. Она подтвердила показания Шора по этому делу.

В качестве коммерческого директора компании DFM Мария Албот, согласно поданной в Центризбирком декларации о доходах и имуществе, за два года заработала 17,4 тыс. леев. Помимо этого, она также получила пожертвование в размере 150 тыс. леев и пособие в размере 53,3 тыс. леев. А ее муж получил пожертвование в размере 200 тыс. леев. При этом в прошлом году Албот купила в лизинг у Victoria Leasing новый автомобиль Mercedes 250 D за 56 тыс. евро. У нее есть квартира площадью 87 кв. м стоимостью 810 тыс. леев. Она является членом административного совета общественной организации “Pentru Orhei”.

Денис Уланов – адвокат Илана Шора

Денис Уланов (1976 г.р.) – владелец адвокатского бюро “Cabinetul avocatului Denis Ulanov” больше четырёх лет защищает в судебных инстанциях бывшего председателя “Banca de Economii” Илана Шора, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в период его пребывания в должности председателя админсовета данного банковского учреждения.

Является активным участником кампании по отбеливанию имиджа Шора, в которой также участвовали британские адвокаты (юридическая компания Byrne and Partners LLP) и пиарщики (британское PR-агентство Davidson Ryan Dore, представлявшее интересы дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары и защищавшее интересы компании ЮКОС).

Так, летом 2017 г. адвокаты Илана Шора Денис Уланов и Юлиан Балан, а также вице-председатель партии “Шор” Марина Таубер, провели ряд встреч и пресс-конференцию в Брюсселе и Страсбурге, на которых говорили о грубом нарушении прав Илана Шора и фундаментальных свобод. “Мы отстаиваем невиновность Илана Шора и выражаем недовольство обвинительным приговором политическому лидеру. Мы будем продолжать борьбу, чтобы доказать невиновность Илана Шора”, - заявил тогда Денис Уланов на встрече с рядом евродепутатов в Страсбурге.

Параллельно с защитой бывшего председателя “Banca de Economii” Илана Шора, главного подозреваемого в деле о “краже века”, адвокатское бюро Дениса Уланова также занималось взысканием задолженностей перед банками, из которых был украден миллиард. В 2016 г. портал mold-street.com опубликовал материал, в котором говорилось, что адвокатское бюро Уланова занимается сбором денег с должников двух из трёх “проблемных” банков. “Контракт, подписанный адвокатским бюро Дениса Уланова с “Banca de Economii” и “Banca Sociala”, содержит положение, что в случае успеха он может получить за услуги гонорар в размере 7% от возвращённой суммы.

Простой расчёт показывает, что в условиях, когда до 1 сентября 2016 года было найдено более 476 млн леев, украденных из “Banca de Economii” и “Banca Sociala”, гонорар адвокатского бюро Дениса Уланова может достичь 33 млн леев. Но только в том случае, если он способствовал возврату денег. Это огромное количество, оно почти в три раза превышает сумму, уплаченную компании Kroll в 2015 году на первом этапе следствия по делу о краже миллиарда”, - отмечалось в публикации.

Сам Денис Уланов обвинил автора материала в непрофессионализме, заявив, что “явно придуманные и непроверенные журналистом факты, как и выводы о “сомнительной” работе являются недопустимыми”, а выводы о гонораре в 33 млн леев – “более чем абсурдными”. По его словам, работа его адвокатского бюро с “Banca de Economii” была начата не в период ликвидации банков, а проводилась на протяжении более чем трёх лет.

“Договор был заключён в 2013 году на основании тендера, объявленного банком на оказание юридических услуг для взыскания задолженности по кредитам, выданным до 2012 года, и с чётким пониманием необходимости этого. Банк не справлялся с огромным количеством судебных дел, зачастую связанных с риском потери прав на залоговое имущество”, - заявил тогда Уланов.

Два последних года профессиональной деятельности принесли адвокату Илана Шора 2,3 млн леев. Доход его жены Светланы (она тоже баллотировалась в парламент по спискам партии “Шор”, но находилась на непроходной 51 позиции) составил 46,4 тыс. леев, более половины из которых — пособие. Еще семья Улановых получила 651,5 тыс. леев от продажи двух автомобилей (416 тыс. и 10 тыс. соответственно), квартиры (202 тыс. леев) и земельного участка (23,5 тыс.). В собственности четы Улановых много недвижимости: пять квартир площадью 41,6 кв. м., 57,7 кв. м. 66,4 кв м., 71,1 кв. м и 121,1 кв. м. Их стоимость - от 269 тыс. леев до 879 тыс. леев.

Четыре из этих квартир были приобретены в 2016 году. Также супругам принадлежит дом площадью 70,9 кв. м. за 311,5 тыс. леев, полученный по договору дарения, три земельных участка общей площадью 0,25 гектаров (стоимость не указана), гараж площадью 86 кв. м. за 91,6 тыс. леев и четыре строения площадью 9-11 кв. м. стоимостью от 19 тыс. леев до 37 тыс. леев.

Кроме того, в собственности семьи Улановых находятся четыре автомобиля: ВАЗ 2101 1979 года выпуска, приобретенный в 2017 году, Suzuki Sх4-S-Cross 2017 года, Mazda CX5 2017 года, Toyota Highlander 2015 года и мотоцикл (KTM Duke). Их стоимость — от 5 тыс. леев (ВАЗ 2101) до 665,3 тыс. леев (Mazda CX5). Денис Уланов владеет компанией “Devimo”, занимающейся недвижимостью, обладает 50-процентной долей в юридической компании “Legarte” и 8,2% — в торговой компании “Pacesava”. Также, как отмечала пресса, в ноябре 2015 г. Уланов был избран в административный совет компании “Klassika Asigurari”, являющейся частью финансово-имущественной империи Шора. На банковских счетах семьи Улановых лежат 50,5 тыс. леев, €100 и меньше одного доллара. Есть у Улановых и два кредита — на $97 тыс. и на €40 тыс., взятые в 2018 г.

Регина Апостолова – бывший директор лицея, где учился Илан Шор Родилась 15 сентября 1951 года в Иркутской области Российской Федерации. Закончила Тираспольский государственный педагогический институт им. Т. Шевченко, специальность “Преподаватель географии”.

Трудовую деятельность начала в средней школе №14 г. Кишинёва (нынешний теоретический лицей им. Натальи Георгиу), в которой проработала 46 лет. Прошла путь от старшей пионервожатой, учителя и заместителя директора до директора данного учебного заведения. Школой №14 руководила в 1984-2007 гг., а затем до 2015 г. преподавала здесь географию.

За многолетний плодотворный труд в системе образования в 2007 г. президент Владимир Воронин наградил её орденом “Gloria Muncii”. В 1999 году отец Илана Шора - предприниматель Мирон Шор - основал в Кишинёве частный лицей “Логика”, куда в старшие классы и отдал своего сына. Действовало это учебное заведение при 14-й средней школе, которую как раз возглавляла Регина Апостолова.

По сути, “Логика” была аппендиксом 14-й школы в виде нескольких частных классов. По воспоминаниям выпускников данного учебного заведения, Апостолова сначала была директором школы №14, а потом передала её своей дочери и числилась директором лицея “Логика”.

Также, по словам выпускников, Регина Апостолова позволила Мирону Шору открыть на третьем этаже школы персональное кафе для учащихся “Логики” – в общую столовую школы №14 они не спускались. В 2003-2007 и 2007-2011 гг. Регина Апостолова была советником кишинёвского муниципального совета от фракции ПКРМ. В 2007 году на протяжении восьми месяцев занимала должность и.о. претора сектора Рышкановка, после чего вернулась к преподавательской деятельности в родной лицей.

В 2015 году, когда Илан Шор выиграл местные выборы в Оргееве, его бывшая директриса была назначена вице-мэром этого муниципия по вопросам строительства и инфраструктуры. Регина Апостолова также возглавляет организацию ветеранов партии “Шор”. В мае прошлого года, на внеочередных выборах мэра Кишинёва, баллотировалась в генпримары столицы от партии “Шор”, однако была снята с предвыборной гонки на основании того, что её предвыборная кампания финансировалась из России.

Причиной стало получение 200 тыс. леев от молдавско-российской компании “Air Klassika Group” и поддержка кандидата иностранными гражданами. Вместе со своими бывшими учениками Иланом Шором, Мариной Таубер и Марией Албот-Гуцуляк, Регина Апостолова фигурирует в первом отчёте американской компании Kroll, расследовавшей выведение миллиардных средств из трёх молдавских банков.

Согласно документу, Апостоловой, наряду с другими лицами, был выдан “плохой” кредит в размере почти 5 млн леев. Кроме того, по данным Kroll, в 2013 году она купила акции “Banca Socială” и “Unibank” на деньги, заимствованные в британских офшорах с использованием счетов в латвийском банке ABLV Bank. Этот банк — один из трех банковских учреждений, ставших “воротами” для захвата контроля над тремя молдавскими банками, которые пришлось ликвидировать после кражи из них миллиарда долларов.

Во время предвыборных дебатов на канале Pro TV Регина Апостолова заявила, что выплатила все ранее взятые кредиты, и никаких проблем с законом и правосудием у нее не имеется. Правда, на вопрос об источнике средств, из которых был возвращён столь внушительный кредит, вице-примар Оргеева так и не ответила. Согласно поданной в Центризбирком декларации, в 2017-2018 гг. Регина Апостолова получила зарплату в размере 147,1 тыс. леев (на порядок больше, чем у Илана Шора в должности примара – 124,1 тыс.) и пенсию в размере 89,6 тыс. леев. Как указано в документе, она является владелицей половины квартиры площадью 93,7 кв.м. кадастровой стоимостью 541,3 тыс. леев. Баллотируясь в мае 2018 г. на должность генерального примара Кишинёва, Регина Апостолова указывала в своей декларации другую жилплощадь – квартиру площадью 53 кв.м. стоимостью 300 тыс. леев.

Вадим Фотеску – один из спонсоров партии “Шор”

Под №7 в избирательном списке партии “Шор” до последнего момента значился почётный председатель формирования Валерий Клименко - человек, который уступил Илану Шору общественно-политическое движение “Равноправие”, ставшее партией имени Шора. Однако после тасования избирательного списка на эту позицию был перемещён один из спонсоров партии “Шор” – предприниматель Вадим Фотеску.

В результате Валерий Клименко (№14 в итоговом списке) в парламент не попал. На внеочередных местных выборах 2018 года, когда избирались мэры Кишинева, Бельц и ещё ряда населенных пунктов, Вадим Фотеску пожертвовал на предвыборные нужды партии “Шор” 100 тыс. леев. На нынешних парламентских выборах в “донорах” формирования значится уже его жена Ирина Фотеску, вложившая в предвыборный фонд партии 60 тыс. леев. Вадим Фотеску (1969 г.р.) – юрист по образованию, изучал право в МГУ.

Является учредителем и директором компании “Profistaff”, специализирующейся на разработке программного обеспечения и прочих продуктов IT, и оказывающей юридические услуги. Также он работает юристом в компании DFM (оператор магазинов беспошлинной торговли Duty Free в Молдове) и ряде других компаний из “группы Шора”.

Согласно декларации о доходах и имуществе, поданной в Центризбирком, за два года Вадим Фотеску заработал в DFM 104,5 тыс. леев, в “Dufremol” – 366,5 тыс. леев, “Praxis-Audit” – 72,2 тыс. леев, в “Profistaff” – 133 тыс. Кроме того за этот период он получил дивиденды в ООО “Aerofood” (данная компания управляет пятью заведениями на территории столичного аэропорта – кафе Plai, Green Café, двумя барами и столовой на 230 мест) в размере 210 тыс. леев.

До апреля 2017 года Вадим Фотеску был совладельцем “Aerofood”, потом совладельцем компании стал Сергей Павлюшенко. Жена Вадима Фотеску (работает в “Avia Invest” у Петра Жардана) в 2017-2018 гг. в качестве зарплаты получила 794,5 тыс. леев. Супруги Фотеску владеют двумя квартирами площадью 43,2 и 56,8 кв. м, автомобилями Hyundai Elantra и Hyundai i10 стоимостью 251,6 и 189,4 тыс. леев.

На банковских счетах четы Фотеску, как следует из декларации, 3,1 тыс. евро и порядка 18 тыс. леев. Если говорить о смысле профессии политика, то она заключается в единственном: «Сделать жизнь избирателей лучше». В этом заключается и смысл деятельности любой политической партии.

Возникает вопрос: что это за явление появилось на политической сцене Республики Молдова – Партия «Шор»? Клан? Организованная группа? Для чего организовались? Для нашего блага? Но можно ли поверить в благие намерения этой группы людей?

Владислав Бордеяну