Нэстасе и Санду поделили сторонников: «один тебе, другой - мне»

Майя Санду и Андрей Нэстасе поделили сторонников, подав списки о составе фракций в секретариат парламента.

Вице-председатель платформы Александру Слусарь подтвердил эту информацию, и теперь у ПДС 14 мандатов, а у «DA» - 12.

По информации, опубликованной actual.md, представителей гражданского общества Оазу Нантоя, Игоря Мунтяну, Думитру Алайба и Юрия Реницэ делили «по-братски», по принципу «один тебе, другой - мне».

Беспартийных депутатов такое отношение к собственным персонам возмутило, они намеревались создать собственную фракцию в парламенте. После «братского дележа» они еще более укрепились в этом желании, и вполне возможно, что новая фракция появится во время весенней парламентской сессии.

Весна наполнена сюрпризами и для самого Андрея Нэстасе, который планировал возглавить политформирование с 26 мандатами, но был вынужден умерить аппетиты и разделить единую фракцию на две независимые.

На данный момент Майя Санду метит в премьер-министры, а Нэстасе готов занять кресло председателя парламента. Каким образом они получат нужное количество голосов, пока никто не знает.

От диалога с другими фракциями парламента оба лидера категорически отказываются.