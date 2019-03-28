Бессмысленная жестокость: на Ботанике массово травят кошек

Бессмысленная и ужасная жестокость - множество кошек стали жертвами отравления в столичном секторе Ботаника.

Сообщения об обнаруженных животных появились в социальных сетях. Как стало известно из комментариев, трупы кошек расположены вдоль улицы Пандурилор. Некоторые из животных еще живы и волонтеры пытаются спасти их жизни.

В комментариях также указано, что, возможно, кошки изначально не являлись целью отравление - якобы начался сезон борьбы с крысами и многие кошки просто попали под волну "кампании".

Некоторые из пользователей также указали, что от подобных действий страдают и собаки, которые съедают пищу с отравой, предназначенной для крыс.

Напомним, что в понедельник организация «Societatea Umană» провела акцию протеста против Центра стерилизации, где проявляют жестокость по отношению к животным. По утверждению протестующих, их «ловят металлическими петлями и закапывают бульдозером», а также заражают смертельной инфекцией, не кормят, убивают и содержат в ужасных условиях.

Эти обвинения отверг врио примара Руслан Кодряну. По его словам, после принятия положения о запрещении бесчеловечного обращения с бездомными животными собак перестали убивать.