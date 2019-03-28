Сергей Безруков — о Борисе Годунове, русском человеке и «черном пиаре»

Москва XVI века в сериале «Годунов» поражает с первого взгляда: дотошно воссозданные архитектура и быт того времени, безмолвные деревянные улочки, живописные горожане в лохмотьях, о чем-то оживленно спорящие у белокаменных стен Кремля, вызывающее невольный холодок Лобное место…

И где-то здесь — драпированный историками в тона кровавого оттенка — царь. Борис Годунов. Убийца малолетнего царевича Димитрия, изощренный интриган… Или наоборот — не убийца, а прогрессивный, несправедливо оболганный правитель; человек, мучающийся извечным вопросом: как, став царем и погрузившись в омут клеветы и происков конкурентов, остаться человеком.

Сергей Безруков, наверное, и не мог увидеть и показать своего героя другим. Особенно если вспомнить всех, кого он сыграл, а точнее, в чьем образе он прожил свою актерскую жизнь в тот или иной период — от гангстера Саши Белого в «Бригаде» до булгаковского Иисуса… Все эти образы у Сергея Безрукова получались удивительно светлыми. Светлыми, несмотря ни на что.

— Сергей Витальевич, поскольку Вы сейчас полностью погружены в другой век, в другую эпоху, давайте начнем наш разговор с философского вопроса. Как вам кажется, что сохранилось от России XVI века и что, на ваш взгляд, безвозвратно утрачено в русском человеке? Что бы вы ответили прямо сейчас?

— То же, что и у Пушкина написано: «Народ безмолвствует». Он — зеркало, в нем отражается власть и все происходящее в России. Народ всегда оказывается крайним, именно ему приходится расхлёбывать все, что случилось. Причем даже те, кто старается во имя народа, попадают в ловушку наших российских традиций — поносить власть и назначать кого-то одного, кто во всем виноват. Я в данном случае выступаю в качестве адвоката своего героя, Бориса Годунова, потому что многое прочитал о нем и считаю, что руководствоваться в этом вопросе лишь литературным произведением «Борис Годунов» и мнением Карамзина — несправедливо. Несправедливо только с этих точек зрения рассматривать такую личность.

— В чем главная несправедливость?

— Борис Годунов, прежде всего, был очень прогрессивным человеком. Он задолго до Петра Первого начал приглашать в Россию иностранцев, понимая, что прогресс необходим, — а для прогресса необходимо использование новейших технологий, мирового опыта. Он любил Россию, был предан ей, тщеславен в хорошем смысле слова, поскольку тщеславие во благо России — это совсем неплохо, наоборот, это очень хорошо! Все его тщеславие было направлено на то, чтобы помянули добрым словом. Конечно, он не был законным царем, если вспомнить принятые испокон веков правила престолонаследия. Но он был выбран Собором, народ за него голосовал. И два года без войн по тем временам… Два года в России не было войн при Борисе Годунове! Именно при нем! А потом были неурожаи и народ припомнил все: «… если беды случились, то случились скорее всего потому, что он не имел права…» И все беды сразу вешаются на одного человека, особенно если вспомнить сопровождавший его как личность «черный пиар».

— «Черный пиар» — это действительно очень актуально и современно.

— … слухи о его причастности к убийству царевича Димитрия. Хотя, если уж на то пошло, то Димитрий тоже не был законным наследником престола. Потому как тогда признавали наследников только до третьего брака, а Димитрий был сыном Ивана Грозного от седьмой жены — на секундочку — от Марии Нагой! Поэтому законными были Федор и Иоанн. Иоанн погиб, и его гибель тоже сопровождал «черный пиар» — главным образом западные свидетельства о том, что Иван Грозный убил своего сына. Это западные свидетельства, в наших источниках ничего подобного нет! Иоанн умирал три дня, и существуют серьезные основания предполагать, что он был отравлен.

— Как и его отец — Иван Грозный.

— Как и сам Борис Годунов, у которого внезапно хлынула горлом кровь. Сложные времена, страшные времена. При этом — два года без войн и благодать, которая наступила… И если бы на престоле Годунова сменил его сын, Федор Борисович, — блестяще образованный молодой человек, дипломат, знавший иностранные языки, которого специально готовили к этой миссии, — «царь-дипломат»… А дипломатия — это, в моем понимании, высшая степень политического урегулирования, решение бескровным путем любых, даже самых сложных, вопросов.

При Борисе Годунове как раз уделялось особенное внимание взаимоотношениям с Европой, с Западом. Хотя Запад и в ту эпоху очень неохотно шел на контакт, поэтому отношения были нелегкими. Ивана Грозного на Западе представляли как деспота, кровопийцу… Поэтому многие из тех «свидетельств» нужно делить минимум надвое. Одно не вызывает сомнений: Годунов пытался договариваться с Западом и впервые — и тоже задолго до Петра Первого — отправил учиться боярских детей за границу. В Смуту, в еще более страшное время, наступившее после его смерти, — время безвластия, время приходящих и уходящих правителей, — из двадцати студентов вернулось только двое. То есть Борис Годунов понимал, насколько важно умение вести дела с Европой. При этом он отстаивал свою позицию.

Опять же, Патриарший престол на Руси, перенесенный в Москву из Константинополя, — абсолютная заслуга Бориса Годунова и Федора Иоанновича, потому что я склонен все-таки считать, что Федор Иоаннович не был настолько слабоумным царем, каким его нередко представляют в литературных источниках. В частности, я имею в виду Алексея Толстого и западные исторические хроники.

— Объективно — это тринадцать лет процветания и благополучия при тихом и набожном царе.

— При Федоре Иоанновиче все-таки еще велись войны, и хан Казы-Гирей подходил к Москве… Но тем не менее — это грандиозное строительство городов, в том числе сибирских городов. А при Борисе Годунове было введено и фискальство, которое, правда, боком немножко вышло, как это часто почему-то случается у нас на Руси. Однако со взяточничеством Годунов очень серьезно боролся — взятки, конечно, все равно продолжали давать и брать, только более изощренно. Это тоже наша исконная российская действительность. Годунов, кстати, пытался бороться и с пьянством, закрывал питейные дома. Так что плюсов у его правления очень много… Главным было то, что все проблемы он решал не кроваво. Ему было сложно, крайне сложно. Конкурентов было много, ненависти хватало, количество доносов и негатива вокруг его царствования было огромным. Династии Шуйских, Мстиславских в силу своего более знатного происхождения претендовали на трон. Он был для них «Бориской, не имевшим права». Поэтому Годунов окружал себя иностранцами, чувствуя себя рядом с ними гораздо спокойнее. И при этом избегал крови — уничтожить, посадить на кол — все методы Ивана Грозного не были его методами. Ссылал целыми семьями в отдаленные воеводства — да, такое было.

Так что для меня образ Бориса Годунова — это образ масштабной личности, несправедливо заклейменной литераторами и историками, достаточно вспомнить легендарное «и мальчики кровавые в глазах». Безусловно, в нашем фильме присутствует и эта тема, но как мучение Бориса Годунова из-за того, что власть всегда кровавая. Ты должен быть царем, но вот это человеческое начало: «Не хочу, я дал зарок!» И одновременно: «Я должен поступать, как царь, я должен наказывать». Дилемма — я царь или человек, что во мне победит?..

— Так что же победило?

— Посмотрите наш сериал. Мы вложили столько сил и души, чтобы воссоздать Москву шестнадцатого века, костюмы, декорации — огромная, грандиозная работа, которая стала возможной благодаря участию банка ВТБ, и я хочу, пользуясь случаем, от всей души поблагодарить за помощь, внимание и неравнодушие, потому что можно сколько угодно изучать этот век, но если не увидеть его собственными глазами, воочию, представление остается неполным. Тем более вряд ли наша молодежь будет целенаправленно искать в архивах, как выглядели, например, костюмы шестнадцатого века, это слишком сложные аспекты, которые известны художникам по костюму, но не широкой публике. А для детей, которые проходят историю в школе, важно, думаю, посмотреть на костюмы из настоящей парчи, на Москву с ее Лобным местом и Спасскими воротами — которая была именно такой, какой мы ее воссоздали, в точности такой же… По-моему, это возможность совершить путешествие во времени, потому что настоящая машина времени существует и существует именно в кино!