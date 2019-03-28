Работники Moldova Gaz больше не будут собирать показатели счетчика по кишиневским квартирам

Данные будут считывать удаленно специальные устройства. Работники Moldova Gaz больше не будут собирать показатели счетчика по квартирам. Данные будут считывать удаленно специальные устройства. Всего установят 25 тысяч таких приборов. Большинство предназначено для частных домов, а также квартир со счетчиками старого типа.

Начали установку новых приборов с частных домов, где счета за обслуживание выше.

"Это электронное устройство при помощи датчика считывает показания счетчика и отправляет их на сервер предприятия. Их установят в местах потребления, где есть минимум два прибора, газовая плита и котёл, или плита и газовая колонка", - сказал замдиректора Chi in u Gaz Эдуард Ионко.

Проверить соответствуют ли данные с прибора указанным в квитанции, можно на сайте предприятия. Руководство компании говорит, что введение новой автоматизированной системы будет способствовать сокращению количества ошибок при считывании показаний с счётчика.

"Основное преимущество - мы исключим вмешательство в личную жизнь потребителя. Другой аспект - обеспечение достоверности показателей, которые в конце месяца указываются в квитанциях", - сказал глава управления Moldova Gaz Валентин Тону.

Установят новые приборы бесплатно за счет предприятия.