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На устах
Находившаяся 30 лет в темноте улица на Рышкановке наконец освещена
28.03.2019

Накануне было официально включено уличное освещение на улице Каля Мошилор в столичном секторе Рышкановка. Об этом на своей странице в социальной сети написал временно исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну.

Отмечается, что с начала 2019 года это уже седьмая улица, на которой было установлено современное освещение в рамках проекта реабилитации уличного освещения на 10 улицах Кишинева.

- Еще одна улица в Кишинева вышля из тьмы, в которой находилась последние 30 лет. Накануне улица Каля Мошилор в секторе Рышкановка была освещена. На этой неделе нам удалось установить современное освещение и в районе Будешть 2. Следующей будет улица Каля Ешилор, - написал Руслан Кодряну.

В ходе работ были заменены 110 обычных фонарей на светодиодные, заменен шнур питания и проведены другие работы на улице длиной 2,4 километра. Стоимость проекта составляет 1.9 млн леев, работы проводились в период с февраля по март этого года.

Напомним, что на бульваре Мирчи чел Бэтрына, улице Алба-Юлия, Чуфля, Виадуке и Киев, а также на Мунчештском шоссе и Московском бульваре были проведены работы по замене освещения на сумму 12.4 млн леев из 14 млн леев, предусмотренных на эти цели.


 
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