Ирина Сушицкая. Плюсы инвестиций в недвижимость на Северном Кипре

Интервью с Ириной Сушицкой, директором рекламного агентства Creative Expert и инвестиционным консультантом по работе с Северным Кипром

Ирина, здравствуйте. Не трудно совмещать управление рекламным агентством и инвестиционный консалтинг, тем более что ваши клиенты, в основном, в Кишиневе, а консультируете вы по Кипру?

Наоборот. Инвестиции требуют доверия и тут, как раз, моя рекламная деятельность только помогает. Клиенты нам доверяют, видят качество нашей работы, так что если речь заходит об инвестициях, то они уже знают, с кем ведут переговоры.

Почему вы рекомендуете Северный Кипр как направление для инвестиций?

Рынок недвижимости Северного Кипра — один из быстрорастущих рынков Европы.

Инвесторов привлекает в нем реальное и потенциальное удорожание вместе с отдачей от инвестиции. Страна переживает инвестиционный бум на рынке недвижимости. Сейчас Северный Кипр продолжает быть популярным и равноправным регионом для инвестирования в Средиземноморье, вместе со странами-конкурентами, как Испания, Португалия и Франция.

Что еще, кроме чистого бизнеса, привлекает к этому региону?

Это безвизовая и безопасная страна. Статистика говорит, что здесь самый низкий уровень преступности в Европе. Это популярное туристическое направление. Живописные берега, солнце 300 дней в год. Страна полна истории и упоминается во многих известных литературных и исторических источниках.

Если не рассматривать инвестиции в недвижимость на Северном Кипре только как бизнес, я бы еще подчеркнула, что здесь вы сможете найти качественное европейское образование по доступным ценам для ваших детей, целых шесть университетов (Middle East Technical University, Eastern Mediterranean University, Girne American University, Near East University, Cyprus International University и Lefke European University). Пять из шести университетов основаны на острове, а шестой, является филиалом Средневосточного технического университета в Анкаре, входящего в пятерку лучших турецких университетов. Условия обучения замечательные: чистая экология, невысокие цены за обучение, широкий выбор доступного жилья для студентов и комфортабельные общежития, как университетские так и частные, плюс возможность для студентов найти подработку.

Какой «порог входа» у инвестиций в недвижимость на Северном Кипре?

Пока недвижимость здесь относительно недорогая. Например, студии от 40 000 евро, апартаменты от 50 000 евро. Квартиры сдаются полностью оборудованные с кухней и сантехникой. Вам только мягкую мебель надо купить.

Если уже заговорили о цифрах. Что вы можете сказать о первом взносе и о доходности?

Первый взнос от 25%. Потом рассрочка на все остальные платежи на 3-4 года, без процентов. Что касается выгодности инвестиций, то доход с аренды 10% годовых. Сдавать в аренду вы можете через управляющую компанию комплекса. Процент от сдачи 7-10% в год. Это намного лучше, чем валютный депозит в банке на уровне 3% годовых. Нужно учитывать, что жилье еще растет в цене на 10-15% каждый год. А владение недвижимостью дает возможность простого оформления вида на жительство.

Покупка здесь недвижимости для перепродажи приносит отличную рентабельность.

На этапе строительства недвижимость на 10-15% ниже рыночной, и можно оплачивать строительство в рассрочку до 3 лет в зависимости от этапа строительства.

Насколько сложно получить кредит на приобретение недвижимости?

Практика такова, что кредитуют не банки, а сами застройщики. Учитывая, что вы вносите первый взнос, дальше потребуется только паспорт будущего владельца недвижимости. Условия кредитования гибкие, процентные ставки невысокие.

Аналогов такого лёгкого оформления кредита, пожалуй, невозможно будет найти ни в одной стране Европы.

По практике уже совершенных инвестиций, какая обычно стратегия владельцев и их доходы?

Покупатели из стран бывшего СНГ зачастую предпочитают покупать недвижимость на Северном Кипре как для себя, так и под сдачу в аренду в те месяцы, когда они не находятся на острове.

Стоимость краткосрочной курортной аренды квартиры или виллы может варьироваться от 50 фунтов стерлингов за сутки. Курортный сезон на Северном Кипре составляет примерно 28 недель: с апреля по ноябрь.

Долгосрочная аренда будет приносить вам минимум около 350 фунтов в месяц. Для иностранных покупателей, которые, прежде всего, ищут гарантий ликвидности своих вложений, девелоперы предлагают договор гарантированной аренды в размере 7-9% от суммы покупки. То есть управляющая компания сама занимается сдачей в аренду апартаментов для инвестора, поиском арендаторов, поселением/выселением, учетом электроэнергии и коммунальными мелочами, а инвестор раз в год получает доход в размере 7-9%. При этом инвестор имеет право две недели в году отдыхать в своих апартаментах.

Приобретение объекта недвижимости на стадии строительства и его последующая перепродажа в завершенном состоянии может дать вам доход до 30%.

На приобретенную недвижимость есть налоги?

Налоги на недвижимость здесь одни из самых низких в Европе: гербовый сбор – 0,5% от стоимости недвижимости; НДС (при покупке на первичном рынке) – 5%, налог на передачу прав (титула) – 3%.

Если вы хотите выгодно и надежно вложить свои сбережения , то недвижимость Северного Кипра это отличный объект для ваших инвестиций. По существующей практике вы окупите свой дом на Средиземном Море за 12 лет.

Для клиентов серьезно заинтересованных в покупке я организовываю бесплатный смотровой тур , чтобы вы смогли реально оценить высокий потенциал инвестиций и увидели прекрасную райскую страну.

Давайте тогда оставим ваши координаты:

Ирина Сушицкая,

консультант по недвижимости Северного Кипра

http://www.yourparadisehere.ipptouch.pro/

Павел ЗИНГАН