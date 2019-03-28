Илан Шор считает, что из политиков работают только в его партии

Глава партии «Шор» Илан Шор прокомментировал политическую ситуацию в Республике Молдова. Он также объяснил, почему предпочел заниматься «решением проблем» граждан, а не «вести пустые разговоры в Парламенте», как делают «большинство политиков».

В интервью для одного из отечественных телеканалов Илан Шор заявил, что политики забывают о том, что их избрали граждане.

- Сегодня многие из наших политиков только распространяют сплетни и ведут пустые разговоры, которые ничем не помогают гражданам, - заявил Шор.

Примар Оргееве и избранный депутат парламента подчеркнул, что партия «Шор» решила заниматься проблемами людей.

- Мы наоборот начали с первого дня заниматься решением проблем людей, из-за которых они за нас проголосовали. Строительство канализации, дорог, уличное освещение, улучшение экономической ситуации нашего города и всего района в целом и двух избирательных округов, - объяснил Илан Шор.

Он также добавил, что не будет ходить «с пустыми разговорами, в отличие от тех, кто ходит в парламенте с задранными носами, но с головами без идей. Я буду работать на благо своих граждан», передает ziarulnational.md.

Напомним, что ранее партия «Шор» предложила выдвинуть Илана Шора на пост спикера Парламента.