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Семья
«Мамина копия»: 5-летняя Лиза Галкина стала звездой модного показа
29.03.2019

Девочка все больше напоминает Аллу Борисовну. Уже не первый раз Галина Юдашкина представляет свою детскую коллекцию в рамках Недели моды в Москве. И как всегда, украшением дефиле Юдашкиной становятся звёздные дети.

На сей раз показ посетила Алла Пугачева. Примадонна приехала поддержать свою младшую дочь Лизу, которая, как и в прошлый раз, стала украшением дефиле. Когда эта белокурая девчушка вышла на подиум в красном берете и шортиках, зрители ахнули: «Мамина копия!»

5-летняя Лиза Галкина, давно уже ставшая звездой Инстаграма, и правда с каждым днём все больше напоминает свою маму Аллу Пугачеву.

Харизматичный красный в стильном наряде обворожительной Лизы Галкиной!

Больше всего девочке понравился наряд невесты, в котором она закрывала показ.

Кстати, в звёздном дефиле участвовал ещё и младший сын Яны Рудковской - 6-летний Александр Плющенко.

Малыш уже не первый год занимается фигурным катанием и пробует силы в модельном бизнесе.

Саша с трёх лет зарабатывает миллионы, снимаясь в рекламе, участвуя в показах по всему миру.

Напомним: первый международный рекламный контракт Плющенко-младший получил в три годика, когда он и его родители стали амбассадорами рекламной кампании зубной пасты, заработав около миллиона долларов.


 
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