Мария Захарова: Письмо Хогана - "открытый диктат США в отношении Молдовы"

Как "открытый диктат США в отношении Молдовы" расценила официальный представитель МИДа России Мария Захарова "распространенное на днях в Кишиневе "открытое письмо" посла США в Кишиневе Дерека Хогана к молдавским парламентариям".

Как сообщает "ИНФОТАГ", она заявила об этом в четверг на брифинге в Москве, назвав письмо "уникальным по своей прямолинейности и цинизму".

"В нем прямо утверждается, что единственная верная дорога молдаван к лучшей жизни - это "укрепление отношений с США и Европой", а все проблемы можно решить путем "возвращения к западным ценностям". Но и этого мало. В обращении, больше похожем на инструкцию к действию, подробно расписывается, как и какие внутренние реформы должны проводить молдавское государство и общество, как укреплять кибербезопасность, ужесточать контроль за "иностранными компаниями, стремящимися влиять на критически важную инфраструктуру", диверсифицировать источники получения энергоносителей. То есть, весь хорошо известный набор рецептов и инструментов, который США используют в своих целях", - сказала Захарова.

По ее мнению, "Молдавию, как в свое время на Украине, угрозами и шантажом толкают к т.н. "единственно правильному выбору", тем самым игнорируя голоса значительной части молдавских избирателей, имеющих другое мнение".

"К чему приводит такая политика, тем более в условиях расколотого гражданского общества, мы все видели на примере соседней страны. Уроки "евромайдана" Вашингтон ничему, видимо, не научили. То, что сейчас творится на Украине также, видимо, стараются там не замечать. Хочется надеяться, что хотя бы для Молдавии, с учетом пройденного пути с соседними государствами, уготовлена Западом другая судьба, но все говорит об обратном", - с сожалением отметила дипломат.