Должностные лица "забывают" задекларировать десятки банковских счетов либо оформляют их на любовниц

Почти четверть депутатов парламента нынешнего созыва хотя бы раз меняли свою партийную принадлежность, хотя 12 из них давали клятву или делали заявление под свою ответственность о том, что они этого не сделают. Анализ был проведён организациями-участницами Гражданской инициативы „За чистый парламент-2019”, передаёт IPN.

Говоря о добросовестности политической деятельности, исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие ADEPT Игорь Боцан заявил, что когда человек вступает партию с конкретной доктриной, граждане это учитывают и ожидают, что данный политик будет действовать определённым образом. Однако в Республике Молдова наблюдается феномен политической миграции, при которой политики перемещаются из одного политформирования в другое, даже имеющее диаметрально противоположную доктрину, показывая тем самым, что их ценностный выбор может меняться. И с точки зрения предсказуемости своих действий им нужен особый присмотр. Что касается депутатов без политического прошлого, которые представляют две новые политические силы, то Гражданская инициатива призывает их соблюдать свои обязательства и придерживаться тех ценностей, которые они разделяют.

По мнению экспертов, что касается добросовестной работы на государственных или партийных постах, этому критерию не соответствуют 28 депутатов. Как отметил директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей, это говорит о том, что каждый четвёртый парламентарий имеет большие проблемы в этом отношении. В целом соответствуют критерию добросовестной работы на государственных или партийных постах менее половины членов законодательного собрания. В процессе анализа было принято во внимание то, продвигали ли эти люди меритократию, добропорядочность и прозрачность, а также продвигали ли они и соблюдали ли сами права человека, этические нормы и принципы профессиональной этики, действующие в рамках их профессии. Также учитывалось, были ли причастны депутаты к случаям ненадлежащего расходования государственных средств, продвигали ли они законодательные инициативы, способствующие коррупции, и т.д..

Касательно управления имуществом и личных интересов председатель Центра журналистских расследований Корнелия Козонак сообщила, что были проверены декларации об имуществе и интересах, публичные документы отраслевых учреждений, в результате чего удалось выявить много проблем.

„Должностные лица „забывают” задекларировать свои счета, даже десятки счетов, тех, например, на которых лежат деньги. Они „не помнят”, сколько у них денег на этих счетах. Не говорю уже об имуществе, записанном и на их родственников, друзей и любовниц – Национальному органу по неподкупности не удаётся их задокументировать либо НОН заявляет об отсутствии у него достаточных рычагов, чтобы задокументировать и доказать, что некоторые публичные деятели пользуются домами или машинами, но записаны они на кого-то другого”, - отметила Корнелия Козонак. По её словам, во многих случаях дела закрывают с пометкой „за отсутствием преднамеренного нарушения”.