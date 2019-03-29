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Экономика
Хочет задекларировать доходы, но не может! Депутат: «Уже две недели каждый день пытаюсь подать декларацию»
29.03.2019

Депутат-социалист Григорий Новак, в соответствии с законодательными положениями, хочет подать декларацию об имуществе и личных интересах, но не может, сообщает Трибуна МД.

Вчера политик возмутился тем, как работает сайт Национального органа по неподкупности. «Уже две недели пытаюсь подать декларацию об имуществе и личных интересах в электронной форме и ничего не получается…

Сайт НОН уже две недели мне подсказывает, что он перегружен, и чтобы я пробовал повторно… и вот так две недели, а ведь сроки-то поджимают…», – написал он в одной из соцсетей.

Напоминаем, что НОН выступил с официальным предупреждением о перегрузке системы обработки данных на сайте учреждения, порекомендовав пользователям подавать декларации в нерабочее время.

Кристина Пендя


 
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