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Срочно - взрыв на Старой Почте, мужчина взорвал гранату
28.03.2019

Пострадавший в тяжёлом состоянии в больнице.

На Старой Почте прогремел взрыв, сдетонировала боевая граната. Всё случилось в одном из частных домов. Жертвой боевого оружия стал сам же применивший гранату - 50-летний хозяин дома. Точная причина, толкнувшая его на столь безумный шаг, не сообщается, но, по предварительной информации, он очень сильно переживал отъезд своей супруги в Израиль, которая уехала туда зарабатывать деньги.

В результате взрыва мужчина получил ранения и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, сообщает телеканал Publika. О состоянии его здоровья и прогнозах медиков станет известно чуть позже.

Обновление на 21:30 - по неофициальной информации, мужчина скончался, об этом сообщает, в частности, телеканал ProTV. 


 
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