Нэстасе явился народу с новой порцией ахинеи, - Цырдя

Депутат и политолог Богдан Цырдя подверг резкой критике очередные «инициативы» лидера ППДП, депутата от блока «ACUM» Андрея Нэстасе.

«Новой порцией ахинеи» назвал Богдан Цырдя очередные требования, озвученные сегодня, 28 марта, лидером ППДП Андреем Нэстасе. По его мнению, «этот бред писал не сам Нэстасе, а Майя Санду, а ей, в свою очередь, написал посол, чье имя нельзя произносить всуе».

Умозаключения блока по многим вопросам политолог и депутат высмеял, показав их несостоятельность.

- 1) Напомню, что ни один закон нельзя принять, если не сформировано руководство парламента: спикер, вице-спикеры, комиссии, бюро. Тогда зачем продвигать откровенную ерунду?

2) Более того, если альянс ДПМ-ПСРМ уже создан, зачем идти на досрочные выборы? На выборы идут, когда невозможно создать альянс!

3) Апогей маразма: АКУМ не хотят создавать большинства с ПСРМ, потому что социалисты с ДПМ, но требуют проголосовать за их законы!

4) Апогей двуличия: 21 февраля М. Санду заставила всех кандидатов подписать отказ от альянса с ПСРМ (и ДПМ). Сегодня они не хотят альянса с ПСРМ (мол, мы обещали избирателям), требуя безоговорочно поддержать их! – прокомментировал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook действия АКУМ.

Депутат от ПСРМ также отметил со ссылкой на Д. Чубашенко, что у Блока есть секретное соглашение об отказе от сотрудничества с пророссийскими НП, ПСРМ.

- Так кому вы лжете, господа? Денонсируйте свой меморандум и соглашение, объявите о готовности создать парламентское большинство и правительство с ПСРМ, и лишь тогда мы вам поверим, - заявил Цырдя.

По его мнению, если появится альянс АКУМ с ПСРМ, тогда реально может пострадать ДПМ!

- А кому это надо? Послу не надо. Майе Санду тоже. Она хочет быть президентом, и ей нужна поддержка ДПМ. Потому и подписали меморандум по просьбе ДПМ, - считает депутат и политолог.

Более того, по его мнению, закон Магницкого, который предполагает санкции против российских чиновников и политиков , был предложен Блоком специально, чтобы убедиться, что ПСРМ точно не проголосует за весь пакет АКУМ.

Эксперт также особо отметил требования АКУМ дать им генпрокурора, директора НАЦ, СИБ и т.д, при этом они даже не скрывают своих целей: посадить всех своих оппонентов (а значит и представителей ПСРМ в том числе!)

- И ПСРМ должна это поддержать?? Господа, вы в своем уме?- задается вопросом Цырдя.

Депутат обратил внимание на неадекватность АКУМ, приведя конкретные примеры.

- Сразу после выборов гражданское общество (Ш.Глигор, А.Тулбуре, С.Жантуан, П.Негурэ) предложили АКУМ создать технический альянс с ПСРМ. АКУМ заявил, что ПСРМ никогда не пойдет на это, ведь они под Плахотнюком!

6 марта – АКУМ получил нервный шок. И. Додон заявил, что приветствует переговоры ПСРМ – АКУМ. Блок промолчал.

11 марта – ПСРМ пригласил блок АКУМ на переговоры о создании альянса. Не пришли.

26 марта – президент И. Додон встретился с ДПМ и с блоком АКУМ. Пришли, но даже не поздоровались.

Выдвинули неадекватные требования о передаче им должности спикера, премьера, генпрокурора, НАЦ и всего правительства! И это имея всего 26 мандатов! – отметил Цырдя.

Получается, что ПСРМ с 35 мандатами должна обслуживать М. Санду и голосовать за всю ахинею, которую предложат эти господа.

- Господа, вы всех за идиотов держите, или как? – резюмировал Богдан Цырдя.