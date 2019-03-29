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Общество
Фильм об освобождении Молдовы от фашистов будет снят по инициативе президента
29.03.2019

По инициативе главы государства будет снят документальный фильм об освобождении Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня, 28 марта, Игорь Додон провел рабочее заседание по теме производства под патронажем Президента Республики Молдова документального фильма об освобождении Молдовы от немецко-фашистской оккупации. Съемка картины является частью мероприятий по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от нацистских захватчиков.

Фильм основывается на ранее неизданных видеоматериалах из архивов стран бывшего СССР и других государств. Премьерный пока картины запланирован на 24 августа – день освобождения Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции.

- Убежден, что фильм будет способствовать воспитанию патриотического духа в рядах граждан, поэтому в обществе картину воспримут позитивно, и она получит широкую аудиторию. Подчеркну: у нас есть Родина, которую мы должны любить, защищать и знать ее историческое прошлое, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Игорь Додон также напомнил, что в этом году под патронажем Президента на всей территории Республики Молдова проходят мероприятия по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации. План включает организацию торжественных мероприятий в каждом городе, годовщина освобождения которого отмечается в этом году. Кроме того, будут реставрированы военные монументы, изданы научные и журналистские публикации, а ветеранов по всей стране навестят на дому. 


 
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