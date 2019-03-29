Бумажных больничных больше не будет: в порядок выдачи листов нетрудоспособности внесены изменения

Внедрение электронных больничных листов исключит злоупотребления при их выдаче.

Лист нетрудоспособности будет оформляться в электронном виде, начиная с 1 июля текущего года. Он будет доступен в режиме реального времени для Национальной кассы социального страхования, в целях подтверждения больничного и назначения пособия.

Согласно изменениям, внесенным правительством в Инструкцию о порядке выдачи листка нетрудоспособности посредством правительственной платформы MConnect, они будут передаваться в НКСС и работодателю, с соблюдением требований по защите персональных данных. Новые положения позволяют выдавать листки нетрудоспособности со сроком действия от одного до десяти календарных дней, в один или несколько этапов. По рекомендации профильных врачей больничный можно будет продлевать поэтапно, на срок до одного месяца.

Результатом внедрения электронного листка нетрудоспособности станет упразднение бумажного бланка. Кроме того, накопление информации в централизованной базе данных позволит врачам подтверждать в режиме реального времени правильность предоставления больничных, а также исключит злоупотребления при выдаче листков нетрудоспособности, сообщает ipn.md.

В настоящее время больничный лист выдается на трёхдневный срок со дня фиксирования временной нетрудоспособности, после чего действие листка продлевается ещё на три дня, с последующими продлениями в зависимости от сложности заболевания.