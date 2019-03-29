Как «Секс в большом в городе» бьет по бюджету и здоровью молдаван

Бумажные стаканчики в руке по пути на работу и учебу стали трендом, переходящим в привычку.

Кофе в бумажном стаканчике, ставший символом активной городской жизни в развитом мире лет 15 назад, добрался до Молдовы с запозданием, всего пару лет назад. Мы тоже посмотрели «Секс в большом городе» и «Дьявол носит Prada”, герои которых постоянно ходили по улицам с бумажным стаканом кофе в руке. И подтянулись, особенно молодежь, не выпускающая теперь из рук стаканы с кофе.

Если истинные любители кофе всегда пили этот напиток — дома, в кафе и в кофейнях, то жертвы американского кинематографа и моды не столько любят этот напиток, столько то, как они выглядят с модным стаканом в руках.

По подсчетам опроса, проведенного агентством Magenta Consulting, в Молдове кофе и чай на работе пьет четверть опрошенных. Заметьте, в основном это руководители и менеджеры. Не рабочий у станка. Согласно опросу, среди респондентов, употребляющих кофе, треть пьет его несколько раз в день. Примерно 20% - раз в день, еще 14% - всего несколько раз в неделю. Половина опрошенных пьет любой кофе, 10% предпочитают "американо" и почти столько же "эспрессо".

В молдавской столице, а также в других городах страны появились новые форматы заведений: киоски и автофургоны. Развитие услуги «мобильного» кофе привело к росту потребления этого напитка. И хоть цифр объемов потребления кофе в Молдове нет, очевидно, что потребление увеличилось в разы. В кишиневских парках, например, возле них всегда очереди в хорошую погоду.

На популярность «кофе на вынос» в Молдове повлияла и его цена. Как правило, кофе с собой обходится дешевле. Для сравнения: чашка кофе в обычном кафе стоит порядка 25 леев, в заведениях посолидней — дороже. А чашка кофе на вынос стоит 10-15 леев.

Любопытно, но согласно опросу, в Молдове кофе употребляют больше мужчины, чем женщины. Представительницы прекрасного пола предпочитают чай. Как чай, так и кофе у нас, как правило, сопровождается сладостями.

ВАЖНО

В итоге люди не только растрачивают свой бюджет, но и вредят своему здоровью, в случае несоблюдения меры. Кстати, больше всего исследований в мире, касающихся напитков, посвящено именно кофе. Большое количество данных свидетельствует, что у любителей кофе ниже смертность в целом и меньше летальных случаев после сердечно-сосудистых катастроф. Также снижены риски развития болезней Альцгеймера, Паркинсона, реже бывают депрессии, сокращается заболеваемость некоторыми видами рака - печени, полости рта, лейкемией (разновидность рака крови) и меланомой (самый агрессивный вид рака кожи).

То есть в целом этот напиток не вредит здоровью, но только если употреблять его разумно. В том числе - не пить во время скачков давления. А также не превышать дозу, которая подходит индивидуально вам. Это такое количество чашек, после которого вы чувствуете себя комфортно, не колотится сердце, нет дрожи в руках. Для большинства людей получается 2 - 3 чашки в день.

СПРАВКА «КП»

В среднем в одной чашке от 80 до 120 мг кофеина, независимо от того, добавляете вы молоко или нет. В растворимом напитке кофеина, как правило, меньше или совсем нет.

ЛИДИЯ ТКАЧ