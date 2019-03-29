В США высоко оценили инициативу реставрации еврейского кладбища в столице

Усилия молдавского правительства, которое начало реставрацию еврейского кладбища в столице, высоко оценили в Соединённых Штатах. Об этом заявил председатель комиссии по сохранению наследия Америки за рубежом Пол Пакер в интервью одной из радиостанций США. Пакер отметил, что во время визита в нашу страну он увидел, в каком плачевном состоянии находилось кладбище до начала работ.

"Я пробыл в Молдове с августа по январь. На этом кладбище Тарзан мог бы свободно прыгать с дерева на дерево. Правительство Молдовы перевело кладбище под свое ведение. В ближайшие годы оно превратится в реликвию".

Кроме того, Пол Пaкер приветствовал решение молдавских властей принять рабочее определение антисемитизма и проводить в школах уроки о геноциде евреев во время Второй мировой войны.

"С будущего года учащимся будут рассказывать о Холокосте. Эти занятия помогут им узнать, что на самом деле происходило в прошлом и принять это. Истину нужно принять и все должны знать, что Соединенные Штаты не позволят подобному повториться".

На кладбище завершился первый этап работ. Выкорчевали все деревья, так как их корни разрушали могилы. Сейчас власти должны определить предпринимателя, который займется реставрацией памятников. На эти цели выделили 10 миллионов леев.

Еврейское кладбище основали в 1820 году. Его нынешняя площадь - 12 гектаров. Здесь находится почти 40 тысяч надгробий и памятников, 70 процентов которых нуждается в реставрации.