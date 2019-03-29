С приходом весны в лесах активизировались клещи. Эти паразиты переносят опасные заболевания - клещевой энцефалит и болезнь Лайма. В Молдове существует 23 вида клещей. Период их активности март-июнь. С начала сезона в столичную инфекционную больницу уже обратились два пациента.

"Методы, которые люди используют, чтобы удалить клеща - масло или крем - очень опасны, так как может остаться частичка, и рана может загноиться", - сказала инфекционист Галина Кириаков.

Многие наши граждане говорят, что в случае укуса клеща непременно обратятся к врачу.

"Мою старшую дочь укусил клещ, и я поняла, что могут быть проблемы, поэтому мы сдали анализы, чтобы убедиться, что у нее нет опасного вируса".

Врачи напоминают, что собираясь в лес, следует надевать одежду светлых тонов, чтобы клеща было легче заметить, а также избегать мест с высокой и густой травой.