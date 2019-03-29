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Вдохновение или совпадение? Вот с кем политолог сравнивает представителей блока ACUM!
29.03.2019

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что  освещение  деятельности народного избранника посредством прямых эфиров в соцсетях, похоже, является наилучшей формой повышения уровня прозрачности работы парламента, и нервозности некоторых его представителей.

Как сообщает портал ТРИБУНА , в одной из соцсетей Дионис Ченушэ написал, что продолжение такой практики Дмитрием Алайба и другими депутатами из блока  ACUM  может привести к некоторым положительным последствиям.

«Вдохновение или совпадение с тем, что делает премьер-министр Армении Николай Пашинян,  но прямые эфиры, проведенные представителями  ACUM , могут привлечь внимание граждан и, соответственно, давление на тех, кто работает в законодательном органе.

Но соцсети ни при каких обстоятельствах не должны заменить обычную работу законодательного органа. Парламенту, доверия к которому у граждан нет, нужен своего рода «старший брат», но фокус должен оставаться на улучшении качества законов. У нас и без того достаточно политического шоу», – уточнил Ченушэ.

Андриана Кептине


 
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