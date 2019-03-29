Айфон вместо саморазвития: Почему жители Молдовы обречены на вечную нищету и нужду

Граждане нашей страны берут кредиты не «понты», оставаясь неспособными на них заработать.

Не знаю, как вы, но я достаточно сильно устала от бесконечных разговоров о том, что все у нас очень плохо. Жалобы и причитания на все и всех окружают нас. Вот ничто так не сближает молдаван, как совместное нытье.

Встречаешь бывшего одноклассника ненароком на улице и после стандартной процедуры обмена любезностями на тебя выливается ведро нытья из серии, как же тяжело устроиться на хорошую работу, что, мол, начальник изверг, продвинул по службе другого, а он 5 лет отдал «любимой работе» и не увидел ни кресла начальника, ни ощутимой прибавки. Или соберешься с подругами на чаепитие и вместо того, чтобы хорошо провести время, слушаешь, как коллега одной из них уволилась с работы и открыла свой бизнес, а теперь разъезжает по заграницам, хотя сама из себя ничего не представляет.

И ты вроде как бы даже начинаешь сочувствовать им, но в процессе дальнейшего разговора выясняется, что однокласснику не дали кресло начальника, потому что он не знает английский и не хочет тратиться на дорогие курсы, а коллега подруги впахивала днем и ночью, параллельно училась заочно и на курсы в свободное время бегала.

И моя подруга уж точно так не смогла, как она уверяет, ведь и так устает на работе, какие еще курсы, да и за учебу надо платить, а они только-только в кредиты телефоны понакупали, ведь без айфона она как без рук.

Понимаете о чем я? Все плохо у нас было, есть и будет, потому что мы ничего не хотим делать. Мы не хотим вкладывать в свое развитие и в развитие своих детей. Мы лучше побежим откроем очередной кредит, чтобы купить самый навороченный телевизор или телефон последней модели, нежели потратим деньги на курсы, улучшив свои навыки и подняв тем самым свою стоимость, как специалиста на рынке труда. Или вбухаем все в крутейший автомобиль, на обслуживание которого в дальнейшем просто не хватает денег, чем оплатим обучение ребенка в престижном университете, дав ему возможность устроить свою жизнь.

Все, что мы имеем сейчас, мы заслужили. Поймите раз и навсегда: никто не станет платить хорошую зарплату человеку, который с базовыми университетскими знаниями не растет и не вкладывает в свое развитие. Такой сотрудник никому не нужен. А раз не нужен, то и зарплата будет плохая. И дети будут страдать, потому что вы просто не сможете им дать большего.

Мы ноем, жалуемся, стонем, оправдываемся тем, что вроде как бы и хотели бы развиваться, но денег катастрофически на это не хватает. Но почему-то вместо того, чтобы тот же кредит потратить на свое будущее, выбрасываем деньги взятые взаймы на понты в виде отдыха, который не по карману, крестин на 150 человек и айфона последней модели.

А потом жалуемся, что жить у нас в стране невозможно, что в Молдове не заработать и вообще все у нас плохо. Нойте дальше, это же намного проще, чем учиться чему-то новому.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ