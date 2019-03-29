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Михай Гимпу комментирует слабый результат ЛП на парламентских выборах: «Моя ошибка…»
29.03.2019

Почетный председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что ошибся в том, что ушел с должности лидера формирования в декабре 2018 года, хотя должен был сделать это после парламентских выборов, сообщает ТРИБУНА.

«Я говорил своим коллегам, что это моя ошибка. Я знаю, как и когда ошибся. Когда есть два больших корабля, которые отчаливают через 5 минут, а вы приплываете на третьем – это бессмысленно, потому что все уже погрузились на те два.

В политике изменения делаются в благоприятной обстановке. Но, из-за кражи миллиарда, и сложившейся ситуации, ЛП опустилась на дно. Мне следовало остаться председателем партии», – отметил Гимпу в ходе передачи «Puterea а patra» на N4.

Он также уточнил, что не баллотировался, потому что не обязательно было это делать, а потом решил не баллотироваться и по списку.

ТРИБУНА уточняет: Либеральная партия не получила в ходе выборов ни одного депутатского мандата в одномандатных округах, а по национальному округу получила 1,25% голосов.

Напоминаем, что 1 декабря 2018 года ЛП возглавил Дорин Киртоакэ.

Кристина Гурез


 
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