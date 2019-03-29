Владимир Воронин рассказал об отчете Kroll 2 и офшорах на Антарктиде

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Владимир Воронин заявил, что несколько минут держал в руках отчет Kroll 2. В нем содержится информация о бенефициарах кражи миллиарда, которая держится в секрете властями.
Впрочем, коммунист отказался говорить, кто и зачем ему это показал. Сейчас документ находится в Антикоррупционной прокуратуре. Отмечается, что ведомство не предоставляло информацию о ходе следствия с тех пор, как получило отчет Kroll 2.
- Кто владеет этими офшорными компаниями, я не знаю, есть ли в контракте обязательство искать эти офшорные фирмы. Я бегло его просмотрел в течение трех минут. Начиная с Австралии и заканчивая Бразилией. Не знаю, есть ли в Антарктиде офшоры, - заявил Владимир Воронин.
Глава ПКРМ также отказался говорить, кто дал ему отчет.
- Каким образом у вас появился доступ к отчету в течение трех минут?
Национальный банк Молдовы, который заключил контракт с компанией, ведущей расследование, заявил, что отчет был передан Антикоррупционной прокуратуре еще в марте прошлого года. Губернатор Октавиан Армашу заявил в начале этого года, что теперь прокуроры могут принять решение о публикации этих данных.
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