Владимир Воронин рассказал об отчете Kroll 2 и офшорах на Антарктиде

Владимир Воронин заявил, что несколько минут держал в руках отчет Kroll 2. В нем содержится информация о бенефициарах кражи миллиарда, которая держится в секрете властями.

Впрочем, коммунист отказался говорить, кто и зачем ему это показал. Сейчас документ находится в Антикоррупционной прокуратуре. Отмечается, что ведомство не предоставляло информацию о ходе следствия с тех пор, как получило отчет Kroll 2.

- Кто владеет этими офшорными компаниями, я не знаю, есть ли в контракте обязательство искать эти офшорные фирмы. Я бегло его просмотрел в течение трех минут. Начиная с Австралии и заканчивая Бразилией. Не знаю, есть ли в Антарктиде офшоры, - заявил Владимир Воронин.

Глава ПКРМ также отказался говорить, кто дал ему отчет.

- Каким образом у вас появился доступ к отчету в течение трех минут?

- Не обсуждается.

- Его показали только вам или и другим тоже?

- Не обсуждается. Но я его видел.

- Если вы его видели, то почему не попытались обеспечить доступ?

- Сколько раз мы требовали этого от парламента и нам все равно ничего не дали, даже Kroll 1, - добавил Воронин.

Национальный банк Молдовы, который заключил контракт с компанией, ведущей расследование, заявил, что отчет был передан Антикоррупционной прокуратуре еще в марте прошлого года. Губернатор Октавиан Армашу заявил в начале этого года, что теперь прокуроры могут принять решение о публикации этих данных.