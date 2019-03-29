Руслан Кодряну пообещал изменить условия жизни Машки и Ворчуна

Врио примара Руслан Кодряну побывал в Кишиневском зоопарке и пообещал, что условия содержания животных в ближайшем времени будут улучшены.

На данный момент вольеры, в которых живут несчастные животные, не соответствуют тем современным требованиями, которые приняты во всем мире.

К примеру, помещения, в которых проживают медведи, слишком малы по размеру и не позволяют животному, которое всю жизнь провело в заточении, чувствовать себя комфортно. Размер клетки на данный момент составляет 5 м на 5 м. Как отметил Руслан Кодряну, это очень мало для такого мощного и сильного животного, такие условия для обитания медведей «неприемлемы».

- Посетил Зоопарк, увидел медведей Машку и Ворчуна, которые всю жизнь прожили в ужасных условиях. Увидел место, где будет оборудован новый вольер, который обеспечит им больше свободы и лучшие условия. Деньги на строительство уже выделены, я потребовал ускорения работ. Скоро у медведей будет новый дом. Даже если животные содержатся в неволе, у них должны быть просторные вольеры и хорошие условия существования, - написал Руслан Кодряну на своей странице.

В клетке - Маша и Ворчун

Жители Кишинева отреагировали позитивно на предстоящие изменения зоопарка. Многие отметили, что действительно условия содержания животных в кишиневском зоопарке ниже любой критики.

Некоторые выступили с инициативой расширить зоопарк в несколько раз, благо прилегающая территория парковой зоны позволяет. Это позволило бы животным жить на просторе, а посещающие их взрослые с детьми проводили бы там гораздо больше времени, наблюдая за жизнью животных.

"Жорик"

Кишиневский зоопарк был открыт в 1978 году на окраине Кишинева на территории в 8 гектаров.

На данный момент сотрудники зоопарка ухаживают за 147 видами животных.