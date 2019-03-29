Сенсационное заявление экс-премьер-министра Молдовы Лянкэ: «Я был в США дома у Сороса, он дал мне наличными миллион долларов, я его вручил Майе Санду»

По словам бывшего премьера, пакет с деньгами предназначались «на образование».

Юрие Лянкэ в бытность премьером был дома у миллиардера Джорджа Сороса и взял у него $1 млн, который, по возвращению в Молдову, отдал на тот момент главе Минпросвета Майе Санду, чтобы она вложила деньги в образование. Об этом политик заявил в ходе передачи Punctul pe azi на телеканале TVR Moldova.

«У меня нет проблем с Майей Санду. Я её сильно поддерживал, когда она была министром образования, в том числе деньгами от Сороса. Когда я был у него в квартире в Нью-Йорке, он спросил: "Чем я могу тебе помочь? Я дам тебе миллион долларов". Я сказал, что это на образование. Часть денег пошли специалистам, которые работали с курикулумом, другая — на современные классы для 11-12 молдавских школ, выбранных Фондом», — сказал Лянкэ.

Телеведущий Василий Мунтяну уточнил: Вы были дома у Сороса?

Лянкэ: Да, когда был премьер-министром.

На замечание ведущего о том, что теперь на Лянкэ могут посыпаться нападки, он сказал: «Почему? Он разве сделал что-то плохое здесь, в Молдове? Молдова должна сказать большое спасибо этому филантропу. Сотни и даже тысячи молодых людей получили здесь, в Молдове, поддержку благодаря Соросу. И я говорю не только про выплаты...»

Джордж Сорос — экономист, политический активист, филантроп и американский миллиардер венгерского происхождения.