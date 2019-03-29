Министр финансов: Несмотря на то, что сектор HORECA получил больше всего выгод, он продолжает скрывать реальные обороты

Министр также отметил, что власти предпримут конкретные меры для того, чтобы дисциплинировать предпринимателей.

Несмотря на то, что сектор HORECA больше всего выиграл от реформ последних месяцев, предприятия этого сектора (отели, рестораны, кафе) продолжают демонстрировать налоговую недисциплинированность. Министр финансов Ион Кику отметил в своей публикации в Фэйсбуке, что в этом секторе наблюдаются многочисленные случаи невыдачи кассовых чеков и, соответственно, сокрытие реальных торговых оборотов.

- Опасное (я специально выбрал этот термин) отношение к стимулирующим мерам, внедряемым правительством через налоговые политики, демонстрируют некоторые сектора, особенно, такая называемая «HORECA». Между прочим, именно этот сектор получил больше всего выгоды от налоговой реформы. Однако, анализ уровня оплаты труда в этом секторе (были проанализированы около 600 компаний) показал, что средняя декларируемая зарплата в этом секторе составила в конце IV триместра … 2792 лея. Почти в 2,5 раза меньше, чем в среднем по экономике. Абсолютное большинство случаев невыдачи чеков и сокрытия реальных торговых оборотов также приходится на этот сектор. После того, как был установлен налоговый пост в одном из кафе на пешеходной улице в районе минфина, мы выявили, что реальный объем ежедневных продаж превышает задекларированный ранее в 4 раза. То есть 400%, - написал Ион Кику.

Министр также отметил, что власти предпримут конкретные меры для того, чтобы дисциплинировать предпринимателей сектора HORECА.

- Наряду со снижением пошлин и налогов параллельно с отменой уголовной ответственности за некоторые налоговые нарушения, мы предпримем решительные меры, направленные на устранение нелояльной конкуренции между экономическими агентами (мошенники, конечно, выигрывают) и на резкое сокращение их желания уклоняться от налогов. Государственная налоговая служба разработала и уже внедряет соответствующий План действий, - подытожил Ион Кику.

Напомним, что благодаря «малой налоговой реформе», внедряемой с 1 октября прошлого года, НДС в секторе HORECA был снижен с 20% до 10%. Кроме того, были снижены на 5 процентных пунктов выплаты работодателей в бюджет социального и медицинского страхования. Для компаний с оборотом ниже 1,2 миллиона леев применяется операционный налог в размере 4%, а фирмы с оборотом, превышающим 1,2 миллиона леев в год, могу выбрать: работать в общем режиме или в специальном. Специальные означает подоходный налог в размере 12%, обязательная регистрация как плательщик НДС в 10%.