Заплатите банковской картой теперь и в ПАРКОМАТАХ – просто, удобно, быстро

Вы привыкли парковать свой автомобиль на современной переоборудованной парковке в Международном аэропорту Кишинева всякий раз, когда вы уезжаете или возвращаетесь, встречаете кого-то близкого или должны его проводить?

Теперь, вы можете оплатить парковочные услуги банковской картой Visa, Mastercard или American Express на платных паркоматах, которые интегрируют POS-терминалы от Moldova Agroindbank.

Новшество позволяет быстро оплачивать платежи, включая бесконтактно, то есть одним движением, 24/7, без участия оператора и без комиссий за обработку платежей.

„С помощью этого нового проекта по интеграции POS-терминалов в паркоматах в Международном аэропорту Кишинева мы хотим продолжить расширение цифровых платежных банковских услуг и обеспечить удобство как клиентам Moldova Agroindbank, так и всем держателям банковских карт. Дигитализация услуг, включая предоставление альтернативного платежа банковской картой Visa, Mastercard или American Express, безусловно, обеспечит новый опыт, удобство и мобильность”, заявил Олег Паингу, заместитель Председателя Правления Moldova Agroindbank.

„Мы приветствуем проект по интеграции POS терминалов для пакроматов Международного Кишиневского Аэропорта, и мы уверены, что и пассажиры, и гости аэропорта оценят данное новшество. Все услуги на терминале направлены на удобство, быстроту и качество. И сейчас, с возможностью оплаты парковочного места при наличии банковской карты, посетители имеют выбор для осуществления оплаты, а также могут сэкономить время” подчеркнул Петру Жардан, главный директор Avia Invest, Международный Кишиневский Аэропорт.

В подразделениях MAIB, вы всегда можете запросить банковские карты Visa, Mastercard или American Express, с помощью которых осуществляете платежи в стране и за рубежом, в том числе в рамках новых цифровых платежных средств. В добавок, вы можете получить карту Instant: по вашему запросу MAIB предоставляет его немедленно.

Напоминаем, что ранее MAIB внедрил банковскую автономию и дополнительные удобства в одном из столичных гипермаркетов, где держатели банковских карт могут самостоятельно оплачивать покупки в новой зоне самообслуживания.