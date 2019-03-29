Игорь Боцан: Самая «естественная» коалиция в законодательном органе - сформированная ДПМ и ПСРМ

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие „ADEPT” Игорь Боцан считает, что наиболее „естественной” коалицией в следующем парламенте является сформированная Партией социалистов и Демократической партией. По его словам, это еще не обнародовано, потому что социалисты - опытные люди, и понимают, что реальная власть остается в руках демократов, передает IPN.

„И, вероятно, существуют дымовые завесы. Но, и я убежден, за этими дымовыми завесами представители ДПМ и ПСРМ ведут переговоры, в том числе о реальной власти, которая в руках демократов”, - сказал Игорь Боцан в передаче „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8.

Бывший депутат Стелла Жантуан считает, что вариант досрочных выборов не был исключен. Это связано с тем, что ситуация в Молдове изменилась по сравнению с предыдущим периодом, когда „во имя Республики Молдова и благополучия народа” проделывались всевозможные политические махинации с покупкой депутатов и парламентского большинства. „Сейчас это уже не пройдёт, потому что в Парламенте Республики Молдова появилась составная часть, пришедшая на волне протестов. Эта платформа, составившая блок ACUM, была довольно популярна на протестах не только у электората правого толка, но и у неуверенных левых”, - сказала Стелла Жантуан. По её мнению, существует огромное давление со стороны общества, а это не позволит так легко идти по прежнему пути.

Журналист Влад Цуркану, бывший советник президента, утверждает, что досрочные выборы - это вариант, но пока необходимо предпринять некоторые шаги. По его словам, появились новые элементы, которые нельзя рассматривать как ранее существовавшие. Журналист сослался на то, что „раньше политика левого толка была чёткой в своих мнениях, а сейчас, ясней видно, чего желает блок ACUM, приблизительно известно, чего хотелось бы Демократической партии, а Партия социалистов не очень-то открыта в своих мнениях. Ей хочется некоторого ухаживания, и она проявляет кокетство в виде не всегда прямых высказываний – то с блоком ACUM, то с ДПМ”, отметил журналист. Он не исключает, что и на этот раз проходят переговоры вдали от глаз общественности.

На недавних парламентских выборах ни одна из политических партий, которые вошли в парламент, не набрала достаточного количества голосов для самостоятельного формирования законодательного большинства. До сих пор не объявлено о создании правящей коалиции.