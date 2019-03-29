Молдова больше не занимает ведущее место среди стран Восточного Партнерства, а в таких областях как независимость правосудия, свобода печати и права человека наблюдается спад. К этому выводу пришла группа кишиневских экспертов, которые проанализировали ряд областей, чтобы получить „рентген” положения в Республике Молдова в сравнении со странами –членами ВП – Украиной, Грузией, Арменией, Азербайджаном и Белорусью

Координатор кишиневской группы экспертов, Елена Прохницки от Объединения за Включительную Демократию ADEPT, утверждает что в сравнении с прошлым годом, Молдова в нынешнем году больше не является лидером или среди первых по Показателю Восточного Партнерства. Она не лидирует ни по одному разделу. Напротив, находится, в зависимости от сферы деятельности, на второй, третьей или даже замыкающих позициях.

„Почему так велика разница по сравнению с прошлым годом? Могут быть два объяснения. Во-первых, в некоторых областях, как например, свобода масс-медия, независимость правосудия и т.д. положение ухудшилось. Другое объяснение, что в остальных государствах ситуация развивалась быстрее чем у нас. Показатель включает в себя количественные данные, в том числе, отражающие развитие нормативной базы , степень ее соответствия европейскому законодательству, это всем знакомые нам индексы - Doing business, свобода масс-медия, разработанные признанными международными организациями”, заявила Елена Прохницки в интервью Радио Свободная Европа

По многим статьям отставание Республики Молдова маленькое и этот разрыв зависит от принятия того или иного закона. Одна из областей где разница ощутима это деловая среда. Лучше в Грузии, которая является первопроходцем, тогда как Украина и Молдова, два государства подписавших Договоры об ассоциации и Договоры о глубокой и всеобъемлющей торговле, к сожалению находятся на четвертой и пятой позициях, практически плетутся в хвосте. Хотя у нас есть договор о свободной торговле, дела идут хуже чем у Азербайджана и Армении.

Проблематичными сферами деятельности, где отставание особо ощутимо, являются независимость системы правосудия, права человека, уровень их соблюдения, независимость масс-медия. „Таким образом, все что относится к области глубокой и непреходящей демократии, ситуация ухудшилась”,отметила Елена Прохницки.

Доклад основан на вопроснике, адресованном национальным экспертам, содержащем как закрытые, так и развернутые вопросы, притом дополнительно дается и анализ положения в стране, наподобие описи развития событий в политической, социальной, экономической жизни в проанализарованном году.