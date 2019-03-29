29 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Молдова больше не занимает ведущее место среди стран Восточного Партнерства
29.03.2019

Молдова больше не занимает ведущее место среди стран Восточного Партнерства, а в таких областях как независимость правосудия, свобода печати и права человека наблюдается спад. К этому выводу пришла группа кишиневских экспертов, которые проанализировали ряд областей, чтобы получить „рентген” положения в Республике Молдова в сравнении со странами –членами ВП – Украиной, Грузией, Арменией, Азербайджаном и Белорусью

Координатор кишиневской группы экспертов, Елена Прохницки от Объединения за Включительную Демократию ADEPT, утверждает что в сравнении с прошлым годом, Молдова в нынешнем году больше не является лидером или среди первых по Показателю Восточного Партнерства. Она не лидирует ни по одному разделу. Напротив, находится, в зависимости от сферы деятельности, на второй, третьей или даже замыкающих позициях.

„Почему так велика разница по сравнению с прошлым годом? Могут быть два объяснения. Во-первых, в некоторых областях, как например, свобода масс-медия, независимость правосудия и т.д. положение ухудшилось. Другое объяснение, что в остальных государствах ситуация развивалась быстрее чем у нас. Показатель включает в себя количественные данные, в том числе, отражающие развитие нормативной базы , степень ее соответствия европейскому законодательству, это всем знакомые нам индексы - Doing business, свобода масс-медия, разработанные признанными международными организациями”, заявила Елена Прохницки в интервью Радио Свободная Европа

По многим статьям отставание Республики Молдова маленькое и этот разрыв зависит от принятия того или иного закона. Одна из областей где разница ощутима это деловая среда. Лучше в Грузии, которая является первопроходцем, тогда как Украина и Молдова, два государства подписавших Договоры об ассоциации и Договоры о глубокой и всеобъемлющей торговле, к сожалению  находятся на четвертой и пятой позициях, практически плетутся в хвосте. Хотя у нас есть договор о свободной торговле, дела идут хуже чем у Азербайджана и Армении.

Проблематичными сферами деятельности, где отставание особо ощутимо, являются независимость системы правосудия, права человека, уровень их соблюдения, независимость масс-медия. „Таким образом, все что относится к области глубокой и непреходящей демократии, ситуация ухудшилась”,отметила Елена Прохницки.

Доклад основан на вопроснике, адресованном национальным экспертам, содержащем как закрытые, так и развернутые вопросы, притом дополнительно дается и анализ положения в стране, наподобие описи развития событий в политической, социальной, экономической жизни в проанализарованном году.


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.