Причина депопуляции Молдовы в тотальном неверии граждан в институт государства, - Жук

Массовый отъезд граждан из Молдовы за рубеж напрямую связан с политической ситуацией в стране.

Такое мнение высказал политолог, директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук. Неспособность избранных депутатов парламента договориться между собой вызовет разочарование избирателей. И если в Молдове состоятся досрочные парламентские выборы, то явка на них может быть значительно ниже, чем на прошедших. По прогнозу эксперта, она может составить 46-47 процентов.

- Люди скажут, что мы вас избрали, а вы не смогли договориться. Значит, вы не думаете о народе, а думаете только о себе. И, разумеется, явка на досрочных выборах будет пониженной. Процентов 46-47, может, чуть больше, если выборы пройдут в сентябре, - отметил Виктор Жук в эфире радиостанции Sputnik Молдовы.

По мнению политолога, неспособность избранных депутатов договориться и сформировать правительства вызовут кризис доверия к власти.

- Каждый избиратель спросит себя – зачем участвовать в выборах, если это не приводит ни к чему хорошему, если депутаты не могут договориться и начать работать на благо страны, - считает политолог.

Эксперт объясняет массовый отъезд граждан из страны не столько социально-экономическими причинами, сколько тотальным неверием граждан в успешность государственного проекта.

- Все это приводит к тому, что люди не доверяют институту государства и уезжают из Молдовы. Не только по экономическим причинам, но именно из-за этого недоверия, из-за существования этой атмосферы недоверия. Особенно молодежь, которая не связывает себя с этим государством, - подытожил Виктор Жук.

В своем выступлении на учредительном собрании новоизбранного парламента президент Молдовы Игорь Додон отметил, что граждане Молдовы, вне зависимости от их нахождения, с надеждой смотрят на новых депутатов. За 27 лет независимости страна потеряла более трети населения, и оно продолжает убывать. Он подчеркнул, что дальнейшая судьба страны зависит от действий политического класса и избранных депутатов.

Согласно прогнозам, Молдова возглавила мировой рейтинг стран с отрицательными показателями прироста населения. В нашей республике наблюдаются два основных тревожных фактора – самая низкая рождаемость и, одновременно, самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не предпринять никаких срочных мер, к 2100 году население Республики Молдова уменьшится на 53,8%, почти вдвое в сравнении с показателями 2020 года.