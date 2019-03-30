30 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Не забудьте перейти на летнее время!
30.03.2019

В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, Республика Молдова перейдет на летнее время. Часы должны передвигаться на час вперед. 02.00 часа станут 03.00 часами, передает IPN.

Правительство отмечает в пресс-релизе, что переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза.

Официальное время меняется два раза в год, в последнее воскресенье марта месяца и в последнее воскресенье октября месяца. Впервые переход на летнее время было осуществлено в Новой Зеландии в 1895 году. Республика Молдова перешла к данной практике в 1979 году.

Республика Молдова может отказаться от перехода на новое время. Правительство сообщило, что займет ту же позицию, что и страны Европейского союза. 26 марта нынешнего года европейские депутаты проголосовали абсолютным большинством за отмену сезонного изменения времени в Европейском союзе с 2021 года.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.