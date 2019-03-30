Не забудьте перейти на летнее время!

В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, Республика Молдова перейдет на летнее время. Часы должны передвигаться на час вперед. 02.00 часа станут 03.00 часами, передает IPN.

Правительство отмечает в пресс-релизе, что переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза.

Официальное время меняется два раза в год, в последнее воскресенье марта месяца и в последнее воскресенье октября месяца. Впервые переход на летнее время было осуществлено в Новой Зеландии в 1895 году. Республика Молдова перешла к данной практике в 1979 году.

Республика Молдова может отказаться от перехода на новое время. Правительство сообщило, что займет ту же позицию, что и страны Европейского союза. 26 марта нынешнего года европейские депутаты проголосовали абсолютным большинством за отмену сезонного изменения времени в Европейском союзе с 2021 года.