Сегодня вечером людей призывают погасить свет на протяжении часа

Сегодня вечером, на пешеходной улице Еуджена Дога, с 19.00 часов, будет проведено мероприятие по информированию населения о важности глобальной инициативы по охране окружающей среды „Час Земли” и как можно снизить явление климатических изменений. Одновременно, с 20.30 до 21.30 часов, будет отключен свет в периметре пешеходной улицы, а участники мероприятия будут слушать музыку в исполнении на гитаре и на аккордеоне, будут любоваться огненным спектаклем и послушают оркестр „Model” Департамента войск карабинеров.

Руководитель пресс-службы Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Екатерина Стач-Григорян сказала по просьбе Информационного агентства IPN, что соответствующим мероприятием, даже если оно символическое, людей призывают экономить электрическую энергию на протяжении всего года в знак заботы об окружающей среде. Мероприятие преследует цель обратить внимание населения на проблемы окружающей среды, как, например, бессмысленное потребление электроэнергии, являющимся одной из причин ускорения климатических изменений, которые в последние годы чувствуются все острее.

„Час Земли напоминает о том, что каждый человек на земле, когда и где бы он ни был, может способствовать охране окружающей среды, снижая чрезмерное потребление электроэнергии, и не только в этот день, а на протяжении всего года”, сказала руководитель пресс-службы.

В Доме Правительства также будет отключен свет этим вечером с 20.30 до 21.30 часов. Таким образом, данное государственное учреждение отметит Час Земли, подтвердив свое внимание, которое уделяет вопросам охраны окружающей среды и энергетической эффективности.

Ежегодно, в последнюю субботу марта месяца, мировое сообщество отмечает Час Земли. Впервые отключение света на протяжении часа произошло в 2007 году в Сиднее (Австралия). Республика Молдова присоединилась к данному мероприятию в 2008 году. В прошлом году более 7000 городов из 180 стран отключили свет на протяжении Часа Земли.