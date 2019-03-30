Нэстасе не отказывается от примэрии, он говорит о желании заполучить должность примара

Справится ли амбициозный политик с управлением города, не совсем понятно. Андрей Нэстасе полон амбиций - он хочет снова бороться за победу в столице, после того, как его уличили в нарушении регламента и лишили победы на местных выборах весной 2018-го года.

В этом году Кишинёву вновь предстоят выборы примара, и Нэстасе готов участвовать в них - об этом он заявил в рамках телепередачи InPROfunzime на телеканале ProTV, куда был приглашён вчера вечером:

- На местныхх выборах мы снова будем идти одним блоком, вместе, ACUM, - заявил он.

- И с одним общим кандидатом - Нэстасе?, - уточнила ведущая.

- Пока рано говорить. Ещё не закончены парламентские выборы, как уже местные. Но я уверен, что мы должны сделать всё возможное, чтобы вернуть наш законный мандат и оправдать доверие людей. На кону - надежды этих людей, - заявил Нэстасе.