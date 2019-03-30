Названы сферы медицины с самой острой нехваткой кадров

По данным Агентства общественного здоровья, в прошлом году систему здравоохранения покинули более 3000 сотрудников.

Наибольшие потери среди представителей таких областей, как акушерство и имажистика. Ситуация с терапевтами также катастрофическая. Эксперт в области здравоохранения Алла Немеренко на своей странице в социальной сети привела данные из отчета, опубликованного Агентством общественного здоровья. Согласно представленной Агентством информации, в прошлом году медучреждения страны покинули более 3000 сотрудников. По мнению эксперта, это результат реформ и политики, проводимой правительством.

Особенно остро проблема нехватки медперсонала ощущается в районных больницах. Так, в больницу города Леова за последние пять лет пришел один единственный врач-резидент, в то время как за тот же период из данного учреждения уволились восемь опытных специалистов.

По словам директора Леовской районной больницы Андрея Ашевски, не хватает врачей и медсестер - нет офтальмолога, нет педиатров, не хватает терапевтов. Из 29 врачей учреждения – 22 пенсионеры. Несмотря на предоставляемое жилье и другие льготы, врачи не спешат приезжать в район.

Такая же проблема и в районной больнице Теленешт – покрытие вакансий специалистами на уровне 65%. В Кантемире отмечается самое слабое покрытие семейными врачами - только половина от необходимого числа. Такая же ситуация в Хынчештском и Ниспоренском районах: из 10 необходимых врачей доступно только 6. И с каждым годом положение становится все хуже. Из страны уезжают не только опытные врачи, но и молодые специалисты

Однако эти тревожные данные Министерство здравоохранения реагирует вполне спокойно. Там ссылаются на официальную статистику, согласно которой в прошлом году систему покинули около 250 врачей и 670 медсестер. В министерстве заявили, что эти цифры предварительные и не охватывают всех сотрудников медицинской сферы. По официальным данным, в медучреждениях страны являются вакантными 400 мест.

В последнее время заработная плата врачей увеличилась в среднем на 20%, а медицинского персонала – на 10%. Если раньше семейный врач получал зарплату в 5210 леев, то теперь он получает до 6510 леев.

И несмотря на все трудности, в республике еще есть врачи, которые предпочитают все же остаться и работать в Молдове, все еще надеясь, что ситуация измениться к лучшему.