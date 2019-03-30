Число пользователей мобильного интернета 4G в Молдове приближается к полутора миллионам

Более чем на 20 процентов увеличилось за прошедший год количество пользователей интернета в Молдове.

По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), общее количество пользователей широкополосного мобильного интернета (на основе технологий 3G, 4G и выделенного доступа) в Молдове в 2018 году достигло 2 млн 948,1 тысяч. В сравнении с 2017 годом, увеличение составило 21,3%.

При этом в 2018 году количество пользователей мобильного интернета на основе технологии 4G выросло по сравнению с 2017 годом на 50,3%, составив 1 млн 40,5 тысяч. Из них 938,3 тысяч получили доступ к интернету через смартфоны, а 102,1 тысяч - использовали выделенный мобильный интернет (модемы/карты).

Согласно статистическим данным, представленным тремя поставщиками сетей и услуг мобильных коммуникаций - Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom - Unite, в прошедшем году уровень проникновения услуг широкополосного мобильного интернет-доступа на 100 жителей страны увеличился на14,6 процентных пункта, достигнув показателя 83 процента.