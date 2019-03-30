Проституция в Советской Молдавии: «Некоторые дамы, благодаря своим сексуальным талантам, занимали респектабельные должности в престижных местах»

И все-таки чаще всего интимные отношения между мужчинами и женщинами были по любви, а не за деньги.

После выхода нашей заметки о том, что в Советской Молдавии проституция считалась чем-то постыдным, а сегодня стало престижным, на нашем сайте возникла бурная дискуссия по этому поводу. Публикуем самые интересные отклики.

Marusia:

- Не было в столице проституции. Не было! Да и 50-60-70-х годах народ имел более достойное времяпрепровождение. Да , село приезжало и расслаблялось без родительского контроля, но по любви, не за рубли или чтобы заработать.

Вист:

- А проститутки были в Интуристе, и их курировал КГБ. А у ЖД шалав было достаточно. Но от них можно было «букет» подхватить и бежать в «СИФТРИПТРЕСТ» на Фрунзе, 47. Всё было, как и сейчас. Но, если нельзя искоренить, надо взять под жесткий контроль .

Моня:

Таких дам в Советской Молдавии тоже было предостаточно. Некоторые даже занимали вполне респектабельные должности в престижных местах, благодаря своим спецталантам. Плохо вы знаете жизнь. Не дай бог с такими дамами работать на одном предприятии - на всё про всё у них всегда была отличная «крыша».

Гице:

- Помню, мой румынский папа выгодно продал дыни, и возле «Интуриста» в Кишиневе снял 4 советских проституток, совсем недавно приехавших к нам из Тулы. Он занимался с ними румынским языком, читал им Виеру и Лари в самиздате. Они сначала недоверчиво спрашивали "Чаво?", а потом расплакались - перед ними открылся бесконечно прекрасный Румынский мир. И сдали нам всех кураторов КГБ, которым вскоре мы здорово накостыляли по шее в 1989 году. Когда мы шли с колонной Народного фронта, никто не вспоминал прошлое этих девиц, они приняли Унирю и стали нам сестрами, шли рядом с нами и звонко кричали «Либертате».

ПАВЕЛ МУНТЯН