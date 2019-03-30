Владимир Миздренко: Я знаю, куда иду, и знаю, что делать, и это тоже очень важно для депутата, который хочет результатов.

В интервью порталу ТРИБУНА депутат-социалист Владимир Миздренко рассказал о том, что побудило его заняться политикой, почему он выбрал именно ПСРМ, как он оценивает предвыборную кампанию, ожидаемым был ли ее результат, какая сфера деятельности ему ближе и др.

T.: Г-н Миздренко, почему вы решили заняться политикой и почему выбрали именно ПСРМ

В. М: Это вопрос, ответ на который уходит корнями глубоко в историю. Около 15 лет назад я начал свою политическую карьеру в качестве члена политической молодежной организации. Это длинная история, с взлетами и падениями, и я расскажу ее как-нибудь в другой раз. Но если быть более последовательным, я всегда способствовал, и буду способствовать тому, чтобы Республика Молдова стала процветающей, единой страной, способной обеспечить равные возможности для развития всех граждан во всех областях. Я твердо верю в это, и я буду вкладывать энергию и опыт, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Еще одной причиной заняться политикой были люди этой страны, которые заслуживают гораздо большего, чем у них есть сегодня.

T.: На парламентских выборах вы баллотировались по одномандатному округу. Это было ваше решение, или решение партии?

В. М.: Это было решение Территориальной партийной организации Рышкань, которую я возглавляю, и конечно же жителей округа, в котором меня избрали депутатом.

T.: Как вы оцениваете эту избирательную кампанию как участвующий в ней кандидат?

В. М.: Мы с коллегами поняли, что в этой кампании мы прошли очень жесткую, но очень полезную школу. Мой конкурент был главой администрации района, очень сильным человеком, практически одним из лучших кандидатов ДПМ, который вопреки положениям Кодекса о выборах использовал все ресурсы, доступные на его должности: СМИ, административные и финансовые. Это мобилизовало меня, заставив быть активней и изобретательней. В итоге, приобретенный опыт будет мне очень полезным.

T.: Вы одержали победу в вашем округе. Результат был для вас ожидаемым?

В. М.: Несмотря на то, что мне было очень сложно, я с самого начала был убежден, что получу этот мандат. Как я уже говорил, борьба была очень жесткой, мы шли практически на равных, но в итоге я одержал победу. Все решилось при регистрации последних протоколов.

Т.: Ваша мать тоже была депутатом. Как бы она отреагировала на вашу политическую карьеру?

В. М.: Да, моя мама была депутатом, но я бы упомянул, что и мой дедушка был руководителем в течение 55 лет, в советское время. Конечно, они оба гордились бы моими успехами. Недавно, на учредительном заседании парламента, коллеги подошли ко мне и сказали, что сейчас где-то далеко мама радуется за меня, что мне хватило смелости продолжить ее дело и быть здесь, в парламенте. Это честь для меня и моей семьи. Если говорить о желании заниматься политикой – его не было, все произошло само собой – река сама нашла свое русло.

Т.: Ранее вы работали в качестве парламентского советника. Как накопленный опыт может помочь вам на новой должности?

В. М.: Моя политическая карьера началась в моем родном селе Пыржота, где я был местным советником. Односельчане мне доверяли, и я проработал там 8 лет – два мандата подряд. Потом я был советником в Районном совете Рышкань, после чего был избран председателем фракции ПСРМ в Совете. Парламентским советником я был в 2016-2019 гг. Там я накопил очень полезный опыт и политические навыки. Я рад, что являюсь частью очень сильной команды, где я среди хороших людей, профессионалов, которые всегда помогут. В парламенте я буду работать бок о бок с молодыми людьми, у которых очень хороший багаж знаний. Один из них является доктором экономических наук, а другой – магистром права. Хотя я и сам знаю, куда иду, и знаю, что делать, но это тоже очень важно для депутата, который хочет результатов.

T.: Вы впервые стали депутатом. Вы уже думали, какими будут ваши первые действия на этой должности?

В. М.: Да, я впервые стал депутатом, но я знаю, чего хочу, и как этого добиться. У меня уже есть несколько социальных инициатив, которые должны быть реализованы для наших граждан.

T.: Какая сфера деятельности вам ближе?

В. М.: Социальное направление мне ближе, но решение остается за руководством фракции. Я постараюсь быть полезным команде везде.

T.: Как, на ваш взгляд, будет выглядеть Молдова через 4 года?

В. М.: У Молдовы есть все шансы стать через 4 года неузнаваемой в хорошем смысле этого слова. Это касается инфраструктуры, дорог, зарплат, пенсий, детских садов, школ, медицинских услуг и, в частности, правового государства. Я бы этого хотел, и так и будет.

Т.: Благодарим вас.

Андрина Кептине