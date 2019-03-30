Ключевые аспекты, которые необходимо учесть возможной будущей правящей коалиции ﻿

В условиях, когда ни одна партия самостоятельно не набрала парламентское большинство, и вполне возможно, что будущая правящая коалиция будет сформирована силами с разных сторон политического спектра, у которых диаметрально противоположные взгляды на вопросы первостепенного значения, абсолютно очевидно, что необходимо будет установить темы табу, которые ни одна из составляющих будущей власти не должна будет касаться, чтобы не нарушить стабильность коалиции и не нанести ущерб избирательным позициям друг друга. Этих тем мы и коснемся ниже.

Во-первых, абсолютно очевидно, что европейскую интеграцию нужно будет «законсервировать». Так, отношения РМ-ЕС в ближайшие четыре года должны будут основываться исключительно на внедрении положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, то есть без попыток перехода молдавско-европейского диалога на другой уровень либо денонсирования каких-либо достигнутых до нынешнего этапа договоренностей. Этого не будет трудно достичь, тем более, что и отношение ЕС к Молдове стало намного более сдержанным, и можно сделать вывод, что, скорее всего, от Республики Молдова потребуется лишь примерное внедрение Соглашения об ассоциации и ничего более.

Во-вторых, совершенно очевидно, что отношения с Россией нужно будет улучшать. Враждебная политика по отношению к Российской Федерации, продвигаемая в последние годы властями Республики Молдова, больше не может продолжаться, поскольку наносит ущерб интересам страны. Стратегическое партнерство с этой страной, которое пока существует только на бумаге, должно стать реальностью. В противном случае Молдова понесет серьезные потери в торгово-экономической сфере, а также в качестве позиционирования на международном уровне.

В-третьих, скорее всего, новой власти придется «заморозить» процесс урегулирования приднестровской проблемы. Абсолютно ясно, что в условиях правящей коалиции нельзя будет продвигать ни модель унитарного государства (статус автономии для Приднестровья в рамках Республики Молдова), ни федеративную модель, ни, тем паче, конфедеративную модель. Тем более, что и международная конъюнктура не очень благоприятна для продвижения решения по приднестровской проблеме. Поэтому «приднестровское дело» минимум на четыре года должно будет находиться на «мертвой линии».

В-четвертых, возможная новая коалиция должна будет прийти к общему знаменателю и «заморозить» все разговоры о названии государственного языка, истории, статусе русского языка в Республике Молдова, другие чувствительные темы. Понятно, что, имея разные взгляды по этим вопросам, все, чего могут добиться партии, которые мы полагаем, что сформируют новую коалицию, это только усложнить и накалить политическую ситуацию, ругаться между собой и дискредитировать электоральные позиции друг друга. Декларирование этих тем табу будет понято электоратом, ведь совершенно очевидно, что в рамках объединенной коалиции партия ограничена способностью продвигать свои взгляды и электоральные обещания.

В-пятых, ясно, что новая коалиция должна будет с самого начала установить общую позицию по отношению к унионистским проявлениям в Молдове. До сих пор власти проявляли максимальную толерантность по отношению к унионистам, однако, если допустить, что в новую коалицию войдут и депутаты с антиунионистскими взглядами, скорее всего, они потребуют другого отношения ответственных государственных органов. Чтобы не поставить под угрозу единство коалиции, этот вопрос следует обсудить с самого начала и принять соответствующее решение. Эти пять моментов наиболее чувствительны, если допустить, что будущая правящая коалиция будет создана партиями с разных сторон политического спектра. В остальном же, по любым другим вопросам будет намного легче прийти к компромиссу — начиная от структурных реформ, функционирования государственных учреждений и заканчивая торгово-экономическими аспектами. Если, конечно, во главу угла при обсуждении этих тем будет поставлен реальный интерес Республики Молдова.