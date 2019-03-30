Владимир Воронин: Досрочные выборы решат очень многое, но не на пользу тех, которые избраны в нынешнем Парламенте

Возможные досрочные парламентские выборы могут решить очень много вопросов, но не на пользу тех, которые избраны сегодня в молдавском Парламенте. Это мнение высказал председатель Партии коммунистов Владимир Воронин. По его словам, это является пока единственным вариантом политиков для выхода из того тупика, в котором они находятся, передает IPN.

В то же время, лидер ПКРМ отметил, что если бы у политиков было хотя бы немного здравого смысла, они бы объявили повторные парламентские выборы. „И тогда будут решены очень много вопросов”, заявил Владимир Воронин в ходе передачи „Точка на сегодня” телеканала TVR Moldova.

Владимир Воронин не исключает также вариант „подкупа” депутатов с целью формирования парламентского большинства. Лидер коммунистов сказал также, что в данном смысле уже якобы существуют 10 депутатов-социалистов, „которые идут впереди”. „Вчера я услышал об этом и мне были названы некоторые фамилии, которые я не назову”, сказал политик.

О том, что депутаты-социалисты подписали обязательство, в соответствии с которым они объявили, что не покинут фракцию, Владимир Воронин сказал, что аналогичное обязательство подписали в 2011 году некоторые сегодняшние депутаты-социалисты, которые тогда состояли в Партии коммунистов. Однако они покинули, в конце концов, фракцию и партию.

Партия коммунистов во главе с Владимиром Ворониным не вошла в нынешний Парламент, набрав на выборах лишь 3,75% голосов.