Приятный сюрприз для жителей Молдовы: На Пасху будем отдыхать 5 дней подряд!

У бюджетных работников муниципия Кишинева будут два коротких отпуска – один в конце апреля, а другой – в мае. В соответствии с распоряжением, подписанном временно исполняющим обязанности генерального примара Русланом Кодряну, дни 30 апреля и 10 мая будут считаться выходными днями, с отработкой 13 апреля и, соответственно, 18 мая, передает IPN.

Имея в виду данные изменения и учитывая официальные нерабочие дни, у бюджетников будут пять выходных дней, с субботы до среды, 27 апреля – 1 мая, и другие четыре выходных дня с четверга до воскресенья – 9-12 мая.

По словам Руслана Кодряну, распоряжение издано в целях исполнения положений ноябрьского прошлого года Постановления Правительства о переносе некоторых выходных дней в 2019 году.

В мае будут еще одни каникулы.....

Лидия ТКАЧ