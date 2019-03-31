Пасхальные каникулы: пока одни молдаване возвращаются домой, другие - улетают на отдых за рубеж

Если проживающие за рубежом молдаване приезжают на Пасху в Молдову, чтобы встретить праздник дома, то другие предпочитают уезжать из страны. Некоторые выбирают туры по Европе, другие предпочитают посещать святые места, есть те, кто уезжает на морское побережье.

Цена варьируется от одного предложения к другому. К примеру, отдых на море в пасхальные дни обойдется вам примерно в 350 евро на человека.

Одно из туристических агентств предлагает молдаванам поехать на три дня в один из городов Греции. Там они могут провести ночь воскресения в городской церкви Святого Думитру.

- Включает в себя две ночи, размещение и транспорт включены в цену, на одного человека - 130 евро и включает в себя завтрак и экскурсия по городу, - заявила менеджер туристического агентства.

Для желающих совершить путешествие по столицам европейских государств следует приготовиться к более серьезным тратам - от 245 евро. Однако за эти деньги можно посетить несколько городов - Будапешт, Вена, Прага и Дрезден.

Те же, кому хочется экзотического отдыха, могут отправиться на море в Турцию за день до Пасхи, но им придется потратить достаточно много денег.

- Рейсы в Анталию включают в себя сам перелет, питание «все включено», трансфер из отеля в отель, стоимость - от 360 евро и выше, - отметила менеджер туристического агентства.

Для желающих отдохнуть, однако не обладающих возможностью уехать далеко от Молдовы, некоторые агентства предлагают туры в Румынию.

- Совата является отличным местом для лечения, особенно если людям хочется уехать куда-нибудь и расслабиться. Речь идет о шести ночах и семи днях, за двухместный номер цена составляет 249 евро плюс завтрак и ужин, а также посещение спа-салона, - добавила туристический агент.

Туроператоры также предлагают паломничество в святые места Иерусалима, Назарета или Вифлеема. Цены начинаются с 770 евро на человека.