Вместо гастарбайтеров, давно уехавших из Молдовы, в их дома скоро поселятся семьи эмигрантов-беженцев с Ближнего Востока и Африки!

Очевидный пример местного менталитета — вместо того, чтобы модернизировать производство, все разворовали и растащили.

Корреспондент «Комсомолки» поехал в село Вишневка Кантемирского района, где в советское время работал самый мощный в СССР совхоз-завод «Вишневский» по выращиванию и переработке эфирно-масличных культур. Поехал, что узнать, как живет нынче одно из когда-то богатейших сел республики, куда приезжали работать со всего СССР! Написал репортаж «В Молдове лучше воровать и плакать о горькой доле, чем миллионы получать от Диора: Работники самого мощного эфирно-масличного завода СССР сбежали за границу, а квартиры отдают бесплатно!»

Оказалось, плохо живет, завод давным-давно не работает, многоэтажные дома разрушаются, народ весь — на заработках, работы в селе нет... Читателей нашей газеты репортаж задел за живое, часть откликов мы сегодня и публикуем.

Мы:

«Да! Были разные зарплаты, но нам хватало ее на то, чтобы жить и покупать все. У всех в доме были и телевизоры, и холодильники. И не переживали о том, чем платить за квартиру. При зарплате в 150-200 рублей хлеб стоил 16-20 копеек, молоко - 24 копейки. А комуслуги в пределах 15-25 руб. Учеба, здоровье бесплатно. Хотел заработать больше? Работа всегда была».

«Очень хорошая статья и яркий пример того, какой процветающей страной была Молдова, и во что она превратилась. Была развитая промышленность - все эти технологически сложные предприятия можно было со временем модернизировать, но зачем их разворовали и разрушили? Вот он очевидный пример местного менталитета. Вот когда начинаешь понимать истинную глубину упадка».

Веточкина:

«А почему в Казахстане и в Белоруссии ничего не развалилось, ведь вышли все из совка? Все кругом виноваты, только не молдаване! Униря их спасет, ха-ха, одна беднота жмется к другой бедноте!»

ВИСТ:

«Вот вам и истинное лицо титульной нации. «Дайте хоть на бензин...» Это в крови. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Сломать, угробить, но не отдать никому. Мы старый мир разрушим ,а потом... А потом не стало! Ходим по всему миру с протянутой рукой, побираемся. В других республиках хватило ума не рушить экономику, не разрушать заводы и фабрики, колхозы и совхозы. Хотя бы Белоруссия и их президент. Лукашенко на равных с ЕС и Россией. Умный народ, не в пример нашему, титульному (название какое-то мерзопакостное). Но уже поздно. Поезд ушел. Последний вагон помахал нам огнями. Пожинаем горькие плоды независимости. Что имеем -не храним, потерявши -плачем».

Молдаванин:

«В своё время, МССР занимала первое место в Союзе по производству эфирно-масличных культур. Сырьевой потенциал для парфюмерной промышленности - колоссальный. Общеизвестно, что парфюмерия - продукт с очень высокой добавленной стоимостью. Плюс - санатории, использующие аромотерапию в курсах лечения. И такие были! К нам и Пугачёва и Юрий Никулин регулярно наезжали подправить расшатавшиеся нервы. Клондайк! Развивай и зарабатывай! Тем не менее, прос...ли всё. Если бы у местных вождей в головах были бы мозги, а не прокисшая мамалыга, то только на этом могли бы недурно зарабатывать целые сельские регионы. Но это уже в прошлом... А заброшенные дома не пропадут - в уже практически неизбежном евробудущем, в них, вместо сбежавших и вымерших специалистов, обязательно поселятся дружные семьи беженцев-мигрантов, компании наркоманов, несчастных бесприютных бродяг и прочих других - очень полезных для дальнейшего, небывалого процветания нашей страны граждан».

Inna Crutova:

«И у нас в Леова та же история - всё разрушили... Скажите спасибо Америке и Европе, им конкуренты не нужны. Была прямая цель — задавить, если не войной, так разрушением экономики и, таким образом, развивать свою экономику. А в нас вселили страх, безнадегу и главное - ненависть к русским, что им и удалось!»

Наталья Чемортан:

«И в Баймаклии Кантемирского района с хлебокомбинатом такая же история. Зато бывший примар владеет им. Завод заброшен, люди без работы. Хлеб из Кантемира возят».

Svetlana Grigorenko:

«Таких колхозов-миллионеров было немало в Молдове. Почему сегодня когда-то именитым не выдают гранты будущие потенциальные покупатели их же продукции? Даже строительным компаниям выгодно было бы строить быстровозводимые промышленные ангары и там же на месте перерабатывать всю выращенную продукцию!»

Инна Рожнова:

«Жаль,что не кого призвать к ответу...»

ЛЕОНИД РЯБКОВ